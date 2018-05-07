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Высший пилотаж показали авиаторы в Ессентуках
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Высший пилотаж показали авиаторы в Ессентуках 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Шоу «Под крылом самолёта», приуроченное ко Дню Победы, провели в Ессентуках, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Воздушное шоу на аэродроме Ессентуков становится доброй городской традицией. Тысяча гостей из городов КМВ приехали, чтобы своими глазами увидеть показательные выступления пилотов и парашютистов. Зрелище того стоило: на высоте всего 5 метров от собравшихся на бреющем полёте пролетел ас на АН-2, а затем военный лётчик Сергей Минаев выполнил «Мёртвую петлю» — фигуру высшего пилотажа. Парашютисты также отличились, десантировав с флагами точно вовнутрь размеченного для них квадрата.
Тем временем, военно-патриотический клуб «Пернач» имитировал боевые действия на земле. С помощью дымовых шашек, боевой техники и звуков выстрелов они смогли передать атмосферу реального сражения.
Мастер-классы по авиамоделированию и выставку работ учащихся провели СЮТ Ессентуков и инновационный клуб «Протон». Кроме того, все желающие смогли посетить настоящий «крылатый музей» — специально доставленный на аэродром ЯК-52.
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