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760 участников ВОВ проживают во Владимирской области
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760 участников ВОВ проживают во Владимирской области 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимирской области проживают 17 тысяч ветеранов, 760 из них — участники Великой Отечественной войны.
Как правило, это пенсионеры 1928 года рождения и моложе. Большинство из них — 13 тысяч человек — ветераны тыла. 287 жителей — бывшие несовершеннолетне узники концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами во Второй Мировой. 144 владимирца признаны жителями блокадного Ленинграда. 177 — инвалиды войны.
33 человека-получателя пенсий и пособий во Владимирской области родились 9 мая. Самой старшей, жительнице деревни Селянкино Вязниковского района, в День Победы исполнится 94 года.
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