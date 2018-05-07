760 участников ВОВ проживают во Владимирской области

Во Владимирской области проживают 17 тысяч ветеранов, 760 из них — участники Великой Отечественной войны.

Как правило, это пенсионеры 1928 года рождения и моложе. Большинство из них — 13 тысяч человек — ветераны тыла. 287 жителей — бывшие несовершеннолетне узники концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами во Второй Мировой. 144 владимирца признаны жителями блокадного Ленинграда . 177 — инвалиды войны.

33 человека-получателя пенсий и пособий во Владимирской области родились 9 мая. Самой старшей, жительнице деревни Селянкино Вязниковского района, в День Победы исполнится 94 года.