Скандалы Евровидения: подробности, факты, комментарии

11 мая в 17:00, накануне финала главного песенного конкурса Европы, РЕН ТВ расскажет все о его подноготной.

Главный музыкальный конкурс Европы давно превратился в инструмент политических интриг и сцену для поющих трансгендеров и трансвеститов. С каждым годом состязание талантов все больше напоминает шоу фриков. Но, может быть, все не так просто и эти изменения кому-то выгодны? Но тогда чьи интересы за всем этим стоят? И какие сюрпризы ждать от Евровидения-2018, которое на этот раз принимает Португалия

Фильм расскажет о том, кто собрался эпатировать публику в этом году. А также даст ответ на вопрос — станет ли конкурс способом примирить народы или ему дана роль иная, роль оружия холодной войны? Как далеко зайдут организаторы и участники программы, чтобы привлечь к себе внимание всего мира? Смотрите в новом документальном расследовании «Скандалы Евровидения» на РЕН ТВ.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Евровидение» в пролете, хайли лайкли*

Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Бокашевой

Россию на нем представит Юлия Самойлова . Она должна была выступать и в прошлом году, но Украина не допустила ее до участия. Тогда мы негодовали, что большая политика вмешивается в самый, казалось бы, неполитизированный музыкальный конкурс. Мы ждали, что Европа вмешается, защитит Юлю, но ничего подобного не произошло. «Ничего! — потирали мы ладошки. — В следующем году наверстаем» (далее…)

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