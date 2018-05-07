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От ABBA до Кончиты Вурст: как «Евровидение» превратилось в политический инструмент
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От ABBA до Кончиты Вурст: как «Евровидение» превратилось в политический инструмент 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Евровидение» давно вышло за рамки сугубо музыкального мероприятия. Если раньше участники завоёвывали сердца зрителей своими вокальными и артистическими талантами, то в последние годы посредством этого конкурса страны пытаются реализовать собственные политические интересы: обратить внимание на конкретную проблему, продемонстрировать свою самобытность или, наоборот, приверженность общемировой тенденции.
Голос — ничто, образ — всё  За свою 62-летнюю историю «Евровидение» стало трамплином для карьерного взлёта для многих артистов, в том числе легендарного шведского квартета АВВА. С конца 1990-х годов вокалисты стремились выделиться среди своих конкурентов, в основном исполняющих поп-музыку. В 2006 году выступление финской хард-рок группы Lordi в Копенгагене не оставило равнодушными зрителей, которые, по всей видимости, предпочитают альтернативную музыку, и принесло им победу.
В следующем десятилетии участники конкурса выделялись уже не столько как вокалисты, а как личности. Абсолютный рекорд по количеству набранных очков (758 баллов) установил триумфатор «Евровидения-2017» португалец Сальвадор Собрал, страдающий врождённым пороком сердца. Организаторы конкурса в Киеве даже сделали для него исключения из правил в связи с заболеванием: певец приехал в город к генеральному прогону и началу первого полуфинала, пропустив все репетиции полуфинала, а на пресс-конференциях его заменяла родная сестра Луиза, которая выступила автором песни.
На той же сцене должна была выступить ещё одна участница с особыми потребностями здоровья — россиянка Юлия Самойлова, которой в 13 лет поставили редкий диагноз спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана. Из-за атрофии мышц девушка передвигается на инвалидной коляске и постоянно нуждается в операциях, но это не мешает её творческим планам. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну из-за посещения Крыма, российский статус которого Киев категорически не признаёт.
В 2014 году умы аудитории «Евровидения» занимали не размышления над тем, какая песня станет лучшей, а появление на сцене австрийца Тома Нойвирта в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Более того, его композиция Rise Like a Phoenix была направлена на поддержку людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Неизвестно, что имело первостепенное значение — образ или песня, — но артист, или артистка, одержал (-а) победу и завоевал (-а) право для Вены принять конкурс в 2015 году. В дальнейшем ни одна песня Кончиты не входила в топы музыкальных чартов, зато новости о положительном ВИЧ-статусе певца и решении вернуться к образу мужчины живо обсуждали все, кому не лень.
Правила для всех равны, но для кого-то равнее
Регламент конкурса давно подвергается критике, прежде всего из-за неспособности искоренить так называемое соседское голосование. По правилам зрители могут поддержать любого участника, кроме того, кто представляет страну, в которой они находятся (то есть россияне могут позвонить или отправить сообщение за своего соотечественника, если в день полуфинала или финала смотрят трансляцию за пределами Родины), а затем количество голосов переводят в балльную систему. Традиционно наивысшую оценку друг другу отдают скандинавские государства, Кипр и Греция, Румыния и Молдавия, Великобритания и Ирландия, бывшие республики Югославии. Все привыкли, что представителя России поддерживают Белоруссия и Армения, а 12 баллов от Эстонии или Латвии вызывает приятное удивление, поскольку балтийские политики достаточно критически высказываются об РФ.
Практика двух полуфиналов должно было покончить с соседским принципом, но было тщетно. Затем организаторы ввели принцип голосования 50/50, то есть победителя определяют по сумме голосов, полученных от зрителей и профессионального жюри. Примечательно, что в первый раз его применения в 2008 году победа впервые досталась России. Конечно же, этот факт вызвал шквал критики: недовольные результатами конкурса утверждали, что Дима Билан выиграл за счёт поддержки постсоветских республик, но позже директор телеканала «Евровидение» Бьёрн Эриксен заявил, что победу россиянину принесли голоса 38 стран-участниц.
Впрочем новая система голосования нередко путает все карты. На «Евровидении-2016» в Стокгольме судьи от Дании по ошибке выставили представительнице Украины Джамале 12 баллов, хотя изначально не планировали отдавать ей ни одного балла, а конкурсанту от России Сергею Лазареву должны были поставить 3 балла, а не 0 баллов, как в окончательном протоколе. Однако действия датского жюри не оказали влияния на распределение мест.
Стоит отметить, что новая система подсчета голосов продемонстрировала парадокс: по итогам голосования экспертов лидирующую позицию занимала представительница Австралии Дэми Им, приз зрительских симпатий достался Сергею Лазареву, а победительницей «Евровидения-2016» стала Джамала.
В адрес крымскотатарской певицы, представлявшей Украину, и до, и после состязания было немало вопросов. По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил её композицию «1944», посвящённую депортации крымских татар во времена правления Иосифа Сталина на политическое содержание, и не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события. Однако после окончания «Евровидения» президент Украины Пётр Порошенко признался, что изначально песня называлась «Крым наш». Факт нарушения правил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердила и сама Джамала. Она заявила, что на самом деле композиция посвящена не изгнанию татар, а референдуму 2014 года.
Ещё перед началом конкурса в шведской столице, Киев объявил, что откажется от участия в следующем году, если он будет проходить в России. Несмотря на запрет, прописанный в регламенте, на проведение мероприятия в стране, на территории которой ведутся боевые действия, Украина всё-таки получила право принять «Евровидение» в 2017 году. Если бы организаторы «вспомнили» об этом пункте, то его перенесли бы в Россию, а она на тот момент уже стала чуть ли не главным мировым злом после присоединения Крыма и два года находилась под западными санкциями. В такой ситуации оргкомитету проще нарушить собственные правила, чем идти на встречу Москве, которая кстати в 2009 года провела «Евровидение» на высоком уровне.
Зато Киев как принимающая сторона в полной мере продемонстрировал политику двойных стандартов. Согласно регламенту, страна— хозяйка должна обеспечить возможность въезда всем участникам и сопровождающим лицам. Запрет Юлии Самойловой посещать Украину стала прецедентом в истории конкурса, который проводится с 1956 года. Европейский вещательный союз не смог повлиять на Киев и предложил россиянке выступить в прямом эфире из Москвы, но она категорически исключила этот вариант и напомнила, что исполнение песни на сцене столицы «Евровидения» — это обязательное условие.
В свою очередь, власти Украины призвали Москву направить другого исполнителя, но получила категорический отказ. Тогда Европейский вещательный союз официально объявил об отказе России участвовать в «Евровидении», а Первый канал принял решение не транслировать конкурс 2017 года. Впоследствии Европейский вещательный союз оштрафовал Украину (по имеющейся информации, сумму составила €200 тысяч) за большие задержки в организации вокального конкурса и недостаточное взаимодействие с организаторами по вопросу участия россиянки. В то же время Украина не препятствовала приезду участника от Болгарии Кристиану Костову, который также выступал в Крыму и имеет гражданство РФ. Разницу в подходах к артистам официальный представитель Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян объяснил тем, что на момент посещения Крыма Костову было 14 лет и его не сопровождали родители.
«Все на борт»
Именно под таким девизом пройдёт открывшееся вчера в Лиссабоне «Евровидение-2018». Борьба за победу развернётся на арене Altice в Парке Наций среди представителей 43 стран.
В финал автоматически проходят участники от пятёрки государств-основателей конкурса: Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании. 37 артистов примут участие в двух полуфиналах, по итогам которых в итоговую стадию пройдут только 20. По итогам жеребьёвки 8 мая выступят Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр, а 10 мая — Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.
Фаворитом «Евровидения-2018» называют израильтянку Нетту Барзилай, клип на её композицию «Тоу» посмотрели почти 19 млн пользователей Youtube.
Российская делегация призналась, что не ставит перед собой цель победить и завоевать право на проведение конкурса. «В не очень хорошей с политической точки зрения ситуации эти обстоятельства дают нам возможность ещё раз — со сцены „Евровидения“ — рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует. Вот какая задача стоит перед нами», — заявил Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Среди участников нынешнего соревнования есть как дебютанты, так и хорошо знакомые зрителям артисты. Спустя девять лет после победы в Москве честь Норвегии снова будет защищать уроженец Белоруссии Александр Рыбак.
На сцене в Лиссабоне выступят сразу трое украинский певцов, правда представлять они будут разные страны. От Украины на «Евровидение-2018» приехал Константин Бочаров, известный под псевдонимом Melovin, который прославился благодаря победе в украинском шоу «X-фактор». В прошлом году он также участвовал в национальном отборе, но занял третье место. Полуфиналист украинского проекта «Голос страны» Alekseev, чья композиции «Пьяное солнце» долго занимала верхние строчки хит-парадов, будет сражаться за победу Белоруссии. Он исполнит англоязычную версию своей песни «Навсегда». Наконец, от Армении выступит Севак Ханагян, который победил в седьмом сезоне украинского вокального шоу «Х-фактор» в 2016 году, годом ранее он участвовал в российском телепроекте «Главная сцена» и дошёл до 1/4 финала, но на этом не остановился и прошёл кастинг в проект «Голос», попав в команду Полины Гагариной. Он споёт в Лиссабоне песню «Ветер» на армянском языке.
Государства традиционно рассматривали спорт и культуру как элементы мягкой силы для укрепления связей между народами. К сожалению, сегодня эти сферы, которые могли бы стать эффективными инструментами для восстановления подорванного доверия между Россией и Западом, превратились в дополнительную дубинку для наказания стран, которые, по мнению отдельных политиков, живут не по установленным им правилам.
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