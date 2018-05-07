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Петицию против завода напольных покрытий подписали более 250 человек
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Петицию против завода напольных покрытий подписали более 250 человек 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На одном из популярных сайтов размещена петиция на имя президента Российской Федерации о запрете строительства и размещения черте Орла завода напольных ПВХ-покрытий компании «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток». Она опубликована 4 мая, на момент написания новости ее поддержали 261 человек.
Активисты называют новый завод потенциально опасным для жизни и здоровья граждан. В петиции подчеркнуто, что власти, согласовывая изменения в правила застройки и землепользования, проигнорировали резко отрицательную позицию жителей прилегающих районов и города Орла в целом. Нет заводу говорили на публичных слушаниях 28 февраля 2018 года, а также в дискуссиях на различных площадках, на пресс-конференции, в одиночных пикетах, в коллективном обращении на имя врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
«Мы рискуем получить в черте города, на преобладающей возвышенности, крупное полимерное производство, в состав выбросов которого входят вещества 1 и 2 класса опасности», — указано в петиции.
Владимира Путина просят остановить незаконную стройку завода, дать правовую характеристику событиям и действиям должностных лиц, поспособствовать размещению завода на удалении около 15 метров от населенных пунктов.
Напомним, ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» приобрело имущественный комплекс ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» в 2017 году. Площадка была выбрана не случайно. По словам руководителя департамента промышленности Орлвоской области Геннадия Парахина, учредители компании связаны с успешно работающим заводом «Керама Марацци», который выпускает плитку. У них будет общая энергосеть. ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» входит в IVC Group, которая приобретена корпорацией Mohawk Industries, Inc., США.
Сообщение Петицию против завода напольных покрытий подписали более 250 человек появились сначала на РИА 57.
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