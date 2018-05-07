Костромской торговый центр «Паново» открыт. Правда, пока не весь

На днях один из крупнейших торговых центров Заволжья , закрытый за нарушения пожарной безопасности ещё в апреле, распахнул свои двери, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Напомним, торговый центр «Паново» был закрыт 18 апреля. Тогда в один день в Костроме судебные приставы исполнили решение суда сразу по двум ТЦ и одному детскому кафе. Во всех учреждениях были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности.

Это не секрет, у нас было 53 замечания. Мы, конечно же, всё это время, что были закрыты, работали над устранением всех этих нарушений. Сделано всё. Где-то даже удалось косметический ремонт провести. Там, где, например, штукатурка отвалилась, — рассказали в администрации ТЦ «Паново».

На днях торговый центр в Заволжье начал свою работу. Правда, открыли пока только первый этаж здания. Сегодня к открытию готовится второй. Там арендаторы начнут работать уже завтра. К концу недели, обещает администрация ТЦ «Паново», будет открыты магазины на третьем этаже.

У нас прилавки были все закрыты, накрыты материалом. Поэтому мы только пришли, всё сняли и у нас всё чистенько было. Но у людей, которые не успели свои рабочие места как-то прикрыть, тем пришлось мыть и чистить. Работы провели большие, — говорят арендаторы торгового центра.

Стоит отметить, что первыми нарушения устранили в торговом центре «Авокадо». Он был открыт уже через несколько дней после приостановки работы.