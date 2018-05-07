Комитет Госдумы поддержал законопроект об акционировании «Почты России»

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об акционировании « Почты России ». Такое решение было принято на заседании комитета.

«Он отвечает на сегодняшний день всем вызовам и всем замечаниям, которые звучали на протяжении вот этих двух лет», — заявил председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

При этом он уточнил, какие именно замечания были отработаны в новой версии законопроекта.

«Прежде всего, при процессе акционирования один из основных рисков, который звучал, то что акционирование не должно быть приватизацией. Здесь 100% акций принадлежит Российской Федерации . Мы, в конце концов, прописали в этом законопроекте вопрос, связанный с доступностью почтовых услуг. В городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях — 6 км. Само акционирование ни в коем случае не должно повлечь за собой ни какого-либо сокращения, изменения структуры и вообще каких-либо притеснений сотрудников», — сообщил Николай Николаев.

Кроме того, он отметил, что документом решен вопрос, связанный с имуществом «Почты России».

«Мы прописали три типа имущества, которое может быть: то имущество, которое уже поставлено на учет, которое находится в процессе и то, которое еще не учтено в кадастре. И, соответственно, специальными нормами предложили решить эти проблемы», — пояснил депутат.

Николай Николаев также добавил, что законопроектом предусмотрена возможность предоставления в отделениях почтовой связи услуг нотариусов.

Как сообщалось ранее, обновленный законопроект об акционировании «Почты России» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы и членами Совета Федерации 5 апреля.