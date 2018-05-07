Комитет Госдумы поддержал законопроект об акционировании «Почты России» 

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об акционировании «Почты России». Такое решение было принято на заседании комитета.
«Он отвечает на сегодняшний день всем вызовам и всем замечаниям, которые звучали на протяжении вот этих двух лет», — заявил председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
При этом он уточнил, какие именно замечания были отработаны в новой версии законопроекта.
«Прежде всего, при процессе акционирования один из основных рисков, который звучал, то что акционирование не должно быть приватизацией. Здесь 100% акций принадлежит Российской Федерации. Мы, в конце концов, прописали в этом законопроекте вопрос, связанный с доступностью почтовых услуг. В городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях — 6 км. Само акционирование ни в коем случае не должно повлечь за собой ни какого-либо сокращения, изменения структуры и вообще каких-либо притеснений сотрудников», — сообщил Николай Николаев.
Кроме того, он отметил, что документом решен вопрос, связанный с имуществом «Почты России».
«Мы прописали три типа имущества, которое может быть: то имущество, которое уже поставлено на учет, которое находится в процессе и то, которое еще не учтено в кадастре. И, соответственно, специальными нормами предложили решить эти проблемы», — пояснил депутат.
Николай Николаев также добавил, что законопроектом предусмотрена возможность предоставления в отделениях почтовой связи услуг нотариусов.
Как сообщалось ранее, обновленный законопроект об акционировании «Почты России» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы и членами Совета Федерации 5 апреля.
В январе 2018 г. генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов сообщал, что закон об акционировании «Почты России» может быть принят в весеннюю сессию Госдумы РФ. Законопроект об особенностях реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в акционерное общество, в котором 100% будет принадлежать государству, подготовили в 2014 г. Документ был одобрен правительством РФ.