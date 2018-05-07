На всякий чрезвычайный случай: рассказываем о секретном бункере связи под Екатеринбургом

Примерно в 60 километрах от Екатеринбурга находится крупнейший магистральный узел связи в Азии. Это огромный подземный бункер площадью в 7 гектаров, напичканный телекоммуникационным оборудованием. Весь цифровой контент, который мы получаем — интернет, телевидение, звонки — все это проходит через подземный бункер в малоизвестном посёлке Свердловской области Щелкун.

Строительство этого сооружения началось в 60-е годы прошлого века во время разгара холодной войны. Бункер строился с расчётом на то, что он должен выдержать ядерный удар и поддерживать связь с другими аналогичными бункерами на территории Советского Союза.

В то время СССР находился под жёсткими санкциями Запада, и, чтобы получить современное телекоммуникационное оборудование, приходилось идти на различные ухищрения — опытные сотрудники рассказывают, что зарубежное оборудование приходило к ним в коробках, маркированных как женская обувь «Сапоги женские, про-во Чехословакия».

Сейчас бункер оснащён современным оборудованием — то, для чего раньше требовалось десятки ламповых приборов, теперь умещается в пару цифровых коммутаторов. Но от старого оборудования здесь не избавляются: отечественные разработки продолжают использовать для нужд российской армии и других силовых структур. Его также хранят для чрезвычайных ситуаций — оборудование прошлого века подключат для поддержки связи на территории страны. Все это находится в ведомстве компании «Ростелеком»

Сам бункер расположен под землей на территории за забором с колючей проволокой. Здесь находится пара двухэтажных построек и довольно обычная вышка связи. Со стороны эта территория не привлекает совершенно никакого внимания. Как рассказывают старожилы поселка, в советское время многие даже не подозревали о том, что на самом деле находится в их населённом пункте.

Вход в бункер осуществляется через здание на поверхности и отделён несколькими тяжёлыми гермодверями.

Парадная часть бункера больше похожа на обычный офис. А в технических помещениях расположено оборудование. Древние по сегодняшним меркам приборы всё ещё подключены и функционируют. Складывается ощущение, что переносишься в прошлое: всюду мигают лампочки и щёлкают транзисторы.

Здесь есть оборудование, с помощью которого передаются телеграфные сообщения. Перфолента, которая выходит из телеграфа, по принципу действия напоминает флешку: набор дырочек соответствует определённому символу. Если вставить ленту в телеграф, то он считает символы и отправит их получателю. Это оборудование постоянно наготове, ведь в случае военных угроз именно таким способом будет передаваться информация в другие аналогичные бункеры связи, которых на территории России семь.

Несмотря на то, что статус секретности с объекта сняли, он всё ещё остается закрытым, с ограниченным доступом. И в случае чрезвычайных ситуаций или катаклизмов именно здесь сотрудники «Ростелекома» будут поддерживать связь в стране.

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