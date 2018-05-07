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Свердловское «Цифровое телевидение» пытаются обанкротить
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Свердловское «Цифровое телевидение» пытаются обанкротить 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Компания «Уралинфосеть», которой принадлежит офисный центр на улице Блюхера в Екатеринбурге, потребовала банкротства «Цифрового телевидения», заявив требования на 892 тысячи рублей. Представитель «ЦТ» Павел Трапезников подтвердил корреспонденту «ФедералПресс», что предприятие ранее арендовало у истца офис. При этом он заверил, что сейчас «Цифровое телевидение» проходит процедуру финансового оздоровления. «Бюджетный процесс не быстрый», — объяснил он наличие у предприятия задолженности.
«ФедералПресс» напоминает, что в прошлом году счетная палата Свердловской области признала деятельность «Цифрового телевидения» убыточной и потребовала провести его финансовое оздоровление.
«Цифровое телевидение» было создано для трансляции федеральных и областных каналов в Свердловской области. Наиболее масштабной акцией властей стала раздача ветеранам приставок для приема цифрового сигнала в формате DVB-T. Однако финансовое состояние «ЦТ» было подорвано, так как исключительное право на трансляцию федеральных каналов получила Ростелерадиосеть, а единым стандартом сигнала стал DVB-T2. Сейчас «ЦТ» занимается трансляцией региональных каналов, а также сдает оборудование в аренду РТРС.
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