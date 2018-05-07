Свердловское «Цифровое телевидение» пытаются обанкротить

Компания «Уралинфосеть», которой принадлежит офисный центр на улице Блюхера в Екатеринбурге , потребовала банкротства «Цифрового телевидения», заявив требования на 892 тысячи рублей. Представитель «ЦТ» Павел Трапезников подтвердил корреспонденту «ФедералПресс» , что предприятие ранее арендовало у истца офис. При этом он заверил, что сейчас «Цифровое телевидение» проходит процедуру финансового оздоровления. «Бюджетный процесс не быстрый», — объяснил он наличие у предприятия задолженности.

«Цифровое телевидение» было создано для трансляции федеральных и областных каналов в Свердловской области. Наиболее масштабной акцией властей стала раздача ветеранам приставок для приема цифрового сигнала в формате DVB-T. Однако финансовое состояние «ЦТ» было подорвано, так как исключительное право на трансляцию федеральных каналов получила Ростелерадиосеть, а единым стандартом сигнала стал DVB-T2. Сейчас «ЦТ» занимается трансляцией региональных каналов, а также сдает оборудование в аренду РТРС.