В День Победы будет закрыт центр «Мои документы» на Головинском шоссе

Центр государственных услуг «Мои документы», расположенный на Головинском шоссе, будет закрыт только на один день — 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Моих документов».

С 10 мая центр госуслуг будет работать в обычном режиме: с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных.

— Специалисты различных служб, которые работают в центрах «Мои документы», будут принимать клиентов по собственному графику, утвержденному административным регламентом, — пояснили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

Напомним, районный центр госуслуг находится на втором этаже торгового центра «Водный» по адресу Головинское шоссе, д. 5. (ео)