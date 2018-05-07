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В День Победы будет закрыт центр «Мои документы» на Головинском шоссе
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В День Победы будет закрыт центр «Мои документы» на Головинском шоссе 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Центр государственных услуг «Мои документы», расположенный на Головинском шоссе, будет закрыт только на один день — 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Моих документов».
С 10 мая центр госуслуг будет работать в обычном режиме: с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных.
— Специалисты различных служб, которые работают в центрах «Мои документы», будут принимать клиентов по собственному графику, утвержденному административным регламентом, — пояснили в пресс-службе столичных центров госуслуг.
Напомним, районный центр госуслуг находится на втором этаже торгового центра «Водный» по адресу Головинское шоссе, д. 5. (ео)
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