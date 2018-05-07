В Граце почтили память советских солдат, освобождавших Австрию от нацистов

ВЕНА, 7 мая. /Корреспондент ТАСС Дмитрий Валеев /. Российские соотечественники и представители австрийской общественности приняли участие в воскресенье в памятной церемонии на центральном кладбище города Грац (федеральная земля Штирия) и возложили венки к могиле советским солдатам по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель научно— исследовательского центра изучения австрийско-российских отношений в области культуры и истории «Память» Александра Кольб.

"На центральном кладбище города Грац российские соотечественники и австрийские граждане почтили память советских солдат, погибших за освобождение Австрии в годы Великой Отечественной войны. Были возложены венки и цветы к советскому мемориалу, звучали песни военных лет и стихотворения", — рассказала собеседница агентства, добавив, что на мероприятии присутствовали порядка 70 человек.

В церемонии приняли участие представители российского посольства, Российского центра науки и культуры в Австрии, правительства города Грац. Организаторы отметили, что ежегодно на кладбище в день памяти приходят новые люди, всем участникам мероприятия раздают георгиевские ленточки.

"Я поражен, что сегодня так много мужчин и женщин чествуют память погибших солдат Красной Армии во втором по величине городе Австрии, сердечное вам спасибо. Мы не забываем, как Красная армия освободила наш мертвый город в 1945 году. Около 20 тыс. солдат погибли за освобождение нашей страны. Отрадно, что советские солдаты смогли договориться с властями города Грац и взяли его без единого выстрела", — заявил полковник в отставке, представитель союза офицеров Австрии Манфред Освальд.

По его словам, советские солдаты «принесли свет в темноту, которая царила в Австрии из-за террора нацистов». Затем Красная Армия оставила Грац и передала его в целости и сохранности британским войскам.

Великобританией и По информации центра «Память», в Австрии находится более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. По государственному договору между Австрией и странами — союзниками антигитлеровской коалиции — СССР, США Францией — Австрия обязуется уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов, военнопленных государств, находившихся в состоянии войны с гитлеровской Германией