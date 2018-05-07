В Граце почтили память советских солдат, освобождавших Австрию от нацистов 

ВЕНА, 7 мая. /Корреспондент ТАСС Дмитрий Валеев/. Российские соотечественники и представители австрийской общественности приняли участие в воскресенье в памятной церемонии на центральном кладбище города Грац (федеральная земля Штирия) и возложили венки к могиле советским солдатам по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель научно— исследовательского центра изучения австрийско-российских отношений в области культуры и истории «Память» Александра Кольб.
"На центральном кладбище города Грац российские соотечественники и австрийские граждане почтили память советских солдат, погибших за освобождение Австрии в годы Великой Отечественной войны. Были возложены венки и цветы к советскому мемориалу, звучали песни военных лет и стихотворения", — рассказала собеседница агентства, добавив, что на мероприятии присутствовали порядка 70 человек.
В церемонии приняли участие представители российского посольства, Российского центра науки и культуры в Австрии, правительства города Грац. Организаторы отметили, что ежегодно на кладбище в день памяти приходят новые люди, всем участникам мероприятия раздают георгиевские ленточки.
"Я поражен, что сегодня так много мужчин и женщин чествуют память погибших солдат Красной Армии во втором по величине городе Австрии, сердечное вам спасибо. Мы не забываем, как Красная армия освободила наш мертвый город в 1945 году. Около 20 тыс. солдат погибли за освобождение нашей страны. Отрадно, что советские солдаты смогли договориться с властями города Грац и взяли его без единого выстрела", — заявил полковник в отставке, представитель союза офицеров Австрии Манфред Освальд.
По его словам, советские солдаты «принесли свет в темноту, которая царила в Австрии из-за террора нацистов». Затем Красная Армия оставила Грац и передала его в целости и сохранности британским войскам.
По информации центра «Память», в Австрии находится более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. По государственному договору между Австрией и странами — союзниками антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобританией и Францией — Австрия обязуется уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов, военнопленных государств, находившихся в состоянии войны с гитлеровской Германией.
Австрия с 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии. 13 апреля 1945 года войска 3-го и 2-го Украинских фронтов сломили упорное сопротивление нацистских войск и полностью овладели Веной в ходе Венской наступательной операции. В боях за освобождение австрийской столицы от нацизма погибли около 14 тыс. советских солдат и офицеров. Освобождение Австрии завершилось 27 апреля 1945 года, когда было создано временное правительство и обнародована декларация о восстановлении австрийской государственности.