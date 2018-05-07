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В библиотеке для молодежи в Преображенском открылась экспозиция «FireMotors»
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В библиотеке для молодежи в Преображенском открылась экспозиция «FireMotors» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Торжественное открытие фотовыставки работ сотрудников пожарной охраны Восточного округа «FireMotors» состоялось в малом зале Российской государственной библиотеки для молодежи.
Мероприятие началось с показа техники — гости смогли ознакомиться с пожарно-техническим вооружением и оснащением пожарной автоцистерны. Дежурный караул 15 пожарно-спасательной части рассказал об особенностях автомобиля и работы с оборудованием и показал оснащение отсеков — лафетные стволы, рукава в скатках, лестницы и многое другое. Все желающие, дети и взрослые, могли даже посидеть в кабине автомобиля на месте боевого расчета и водителя. А спасатели отряда «СпасРезерв» продемонстрировали оснащение своего автомобиля и на практике показали работу аварийно-спасательного инструмента.
Затем в актовом зале библиотеки коллектив образовательного проекта «УчебкаPro» провел мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему в интерактивной форме. Рассказав о главных основах первой помощи, коллектив проекта давал слушателям различные «вводные» и они сами смогли побывать в роли пострадавшего, спасателя или эксперта. И, наконец, вниманию гостей представили фотографии спецтехники, мотоциклов, современных и ретро-автомобилей, а также модели пожарных автомобилей различных марок из личных коллекций сотрудников пожарной охраны округа.
Основной задумкой экспозиции «FireMotors» была попытка в деталях передать красоту металла, уловить души огненных двигателей. Любой желающий может посетить выставку до 25 мая. Вход свободный.
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