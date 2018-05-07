Ещё
Роснефть первой в России внедрила отечественный симулятор гидроразрыва пласта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роснефть первой в России внедрила отечественный симулятор гидроразрыва пласта 

ИА Север-Пресс 31 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
В дочернем сервисном предприятии Роснефти ООО «РН-ГРП» завершили внедрение «РН-ГРИД» — первого в Евразии промышленного симулятора гидравлического разрыва пласта (ГРП). Компания стала первой из российских сервисных предприятий, осуществивших импортозамещение программного обеспечения для моделирования ГРП.
Программный комплекс «РН-ГРИД» создали специалисты корпоративного института компании «РН-УфаНИПИнефть». Симулятор позволяет точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении ГРП. Также он обеспечивает выполнение всех операций и инженерных расчетов, необходимых для проектирования гидроразрыва, в частности, визуализацию исходных данных, создание геомеханической модели пласта, анализ диагностических закачек, расчет дизайна и анализ фактически проведенных операций ГРП с использованием обширной базы данных технологических жидкостей и проппантов.
Сейчас на объектах Роснефти уже выполнили более одной тысячи операций ГРП с полным циклом проектирования в симуляторе «РН-ГРИД». Все операции провели успешно и без осложнений, — сообщает управление информационной политики ПАО «НК „Роснефть“. Анализ параметров выполненных работ и показатели добычи скважин после ГРП подтвердили высокую достоверность результатов проектирования в „РН-ГРИД“.
Гидравлический разрыв пласта является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Ежегодно на добывающих объектах Роснефти производится более 10 тыс. операций ГРП.
ИА Север-Пресс: последние новости
Названа дата закрытия переправы через Обь между городами Салехард и Лабытнанги Владимир Путин с Днем Победы персонально поздравит 500 ямальских ветеранов Ледоход приближается к Югре, уровень воды поднимается резко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера1012
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели379
Медведева отказались поддержать62
В Ставрополе прогремел взрыв14
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн131
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение