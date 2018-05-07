Роснефть первой в России внедрила отечественный симулятор гидроразрыва пласта

В дочернем сервисном предприятии Роснефти ООО «РН-ГРП» завершили внедрение «РН-ГРИД» — первого в Евразии промышленного симулятора гидравлического разрыва пласта (ГРП). Компания стала первой из российских сервисных предприятий, осуществивших импортозамещение программного обеспечения для моделирования ГРП.

Программный комплекс «РН-ГРИД» создали специалисты корпоративного института компании «РН-УфаНИПИнефть». Симулятор позволяет точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении ГРП. Также он обеспечивает выполнение всех операций и инженерных расчетов, необходимых для проектирования гидроразрыва, в частности, визуализацию исходных данных, создание геомеханической модели пласта, анализ диагностических закачек, расчет дизайна и анализ фактически проведенных операций ГРП с использованием обширной базы данных технологических жидкостей и проппантов.

Сейчас на объектах Роснефти уже выполнили более одной тысячи операций ГРП с полным циклом проектирования в симуляторе «РН-ГРИД». Все операции провели успешно и без осложнений, — сообщает управление информационной политики ПАО «НК „Роснефть“. Анализ параметров выполненных работ и показатели добычи скважин после ГРП подтвердили высокую достоверность результатов проектирования в „РН-ГРИД“.

Гидравлический разрыв пласта является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Ежегодно на добывающих объектах Роснефти производится более 10 тыс. операций ГРП.