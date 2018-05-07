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Глава избиркома калининградского Советска досрочно ушел с должности
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Глава избиркома калининградского Советска досрочно ушел с должности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Председатель территориальной избирательной комиссии города Советск Калининградской области, где суд отменил на двух участках итоги голосования по выборам президента РФ, досрочно ушел с должности, сообщили ТАСС в понедельник в областной избирательной комиссии.
"В избирательную комиссию Калининградской области поступило заявление Виктора Мацуля о досрочном сложении полномочий члена Советской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также об освобождении его от должности председателя этой комиссии. Члены облизбиркома удовлетворили заявление", — сказала пресс— секретарь облизбиркома Анастасия Буймова.
Как сообщалось ранее, суд города Советск отменил результаты голосования на выборах президента, которые прошли 18 марта, на двух городских участках. Решение об обращении в суд приняла избирательная комиссия Калининградской области в связи с появлением в интернете видеозаписей, зафиксировавших вбросы бюллетеней для голосования на этих участках.
Истцом по делу выступил облизбирком, а ответчиками были представители участковых избирательных комиссий. Решением суда были отменены протоколы участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента РФ на избирательных участках номер 572 и 576 города Советска, итоги голосования признаны недействительными.
На выборах президента РФ в Калининградской области явка на участки в день голосования составила 62,3%, что выше показателя 2012 года (59,32%). За Владимира Путина в регионе проголосовали 76,35% пришедших на участки калининградцев.
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