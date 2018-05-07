Центр «Мои документы» в Хорошево-Мневниках будет закрыт 9 мая

Центр «Мои документы» в районе Хорошево-Мневники будет закрыт 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

— Для удобства посетителей центры «Мои документы» будут отдыхать только один день — 9 мая, а с 10 мая работа продолжится в прежнем режиме: с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных, — сообщила специалист пресс-службы столичных центров госуслуг Екатерина Репина

Напомним, в преддверии празднования Дня Победы «Мои документы» помогают москвичам хранить память о героях войны в рамках движения «Бессмертный полк». Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях — участниках Великой Отечественной войны. Все материалы (фотографии, воспоминания, письма) будут отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва », а оригиналы сразу же возвращены владельцам.

Центр госуслуг в районе Хорошево-Мневники располагается по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. (ео)