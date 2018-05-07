Минобороны РФ показало возможности робота «Уран-6»

Министерство обороны России разместило на своем официальном канале в YouTube видеоролик, посвященный возможностям робота «Уран-6», предназначенного для дистанционного разминирования местности.

Эта машина хорошо зарекомендовала себя в ходе операции в Сирии : ее использовали при разминировании древней Пальмиры, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. О том же свидетельствует и видеоролик, на котором показано, как «Ураны» методично обследуют местность, словно тракторы, вспахивающие поля. Подвесное оборудование легко справляется со взрывными устройствами, производя их подрыв.

Также в видеоролик вошли кадры с испытаний «Уранов-6». Показана способность роботов преодолевать препятствия на пересеченной местности, работа в горах, в том числе при минусовой температуре.

Сейчас эти машины проходят опытную боевую эксплуатацию в войсках, в ходе которой выявляются и устраняются возможные недостатки новейшей техники, происходит ее адаптация к реальным условиям.

Справка «РГ»

Шеститонный «Уран-6» оборудован четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор, оснащается пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час. Машина выдерживает близкий взрыв до 60 килограммов тротила. Оператор управляет ею, находясь на расстоянии до 1 километра. Это обеспечивает полную безопасность личного состава.