В Калининградской области перезахоронят останки погибших советских летчиков

КАЛИНИНГРАД , 8 мая — РИА Новости . Останки советских летчиков, погибших в боях Восточно-Прусской операции в Великой Отечественной войне, перезахоронят во вторник в братской могиле в поселке Пятидорожное Багратионовского района.

"В регионе увековечат имена двух боевых летчиков, более 72 лет числившихся без вести пропавшими: уроженца города Орехово-Зуево , летчика, гвардии лейтенанта Петра Тарасова и стрелка-радиста, гвардии старшины Василия Дмитриенко из Краснодарского края . Памятная церемония состоится во вторник на братской могиле советских воинов в посёлке Пятидорожное", — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ожидается, что вместе с главой региона в памятной церемонии примут участие родственники красноармейцев и поисковики.

Останки летчиков калининградские поисковики обнаружили летом прошлого года во время раскопок на месте гибели советского самолета-штурмовика Ил-2. При содействии губернатора Калининградской области Антона Алиханова , который принимал участие в поисковых работах, удалось ускорить процесс официального подтверждения имен погибших в Центральном архиве Минобороны России

Поисковики выяснили, что найденный штурмовик Ил-2 входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, которая в феврале-марте 1945 года осуществляла поддержку с воздуха сухопутных сил 3-го Белорусского фронта. Обнаруженный двигатель самолета стал ключевой деталью для идентификации имен погибших летчиков.

В Калининградской области действует губернаторский Совет по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Официально поиском останков погибших воинов в регионе занимаются девять поисковых общественных организаций. Сейчас на воинских мемориалах Калининградской области нанесены поименные данные почти 108 тысяч погибших героев.