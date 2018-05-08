В Калининградской области перезахоронят останки погибших советских летчиков 

КАЛИНИНГРАД, 8 мая — РИА Новости. Останки советских летчиков, погибших в боях Восточно-Прусской операции в Великой Отечественной войне, перезахоронят во вторник в братской могиле в поселке Пятидорожное Багратионовского района.
"В регионе увековечат имена двух боевых летчиков, более 72 лет числившихся без вести пропавшими: уроженца города Орехово-Зуево, летчика, гвардии лейтенанта Петра Тарасова и стрелка-радиста, гвардии старшины Василия Дмитриенко из Краснодарского края. Памятная церемония состоится во вторник на братской могиле советских воинов в посёлке Пятидорожное", — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ожидается, что вместе с главой региона в памятной церемонии примут участие родственники красноармейцев и поисковики.
Останки летчиков калининградские поисковики обнаружили летом прошлого года во время раскопок на месте гибели советского самолета-штурмовика Ил-2. При содействии губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который принимал участие в поисковых работах, удалось ускорить процесс официального подтверждения имен погибших в Центральном архиве Минобороны России.
Поисковики выяснили, что найденный штурмовик Ил-2 входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, которая в феврале-марте 1945 года осуществляла поддержку с воздуха сухопутных сил 3-го Белорусского фронта. Обнаруженный двигатель самолета стал ключевой деталью для идентификации имен погибших летчиков.
В Калининградской области действует губернаторский Совет по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Официально поиском останков погибших воинов в регионе занимаются девять поисковых общественных организаций. Сейчас на воинских мемориалах Калининградской области нанесены поименные данные почти 108 тысяч погибших героев.
Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, завоеванной во время Великой Отечественной войны в результате Восточно-Прусской операции советских войск. Кровопролитные бои на территории нынешней Польши и Калининградской области шли три месяца. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 году треть Восточной Пруссии со столицей Кенигсбергом перешла СССР, две трети территории бывшей немецкой провинции стали принадлежать Польше.