Под Багратионовском захоронят останки советских летчиков

Калининградской области захоронят останки двух советских летчиков, погибших в боях Восточно-Прусской операции. Фрагменты боевого самолета времен Великой Отечественной войны были обнаружены летом прошлого года. Установить личности героев удалось по номеру, который сохранился на двигателе.

Пилотом штурмовика Ил-2 был 27-летний лейтенант Петр Тарасов, уроженец города Орехово-Зуево , а стрелку-радисту Василию Дмитриенко из Краснодарского края было всего 24 года. Экипаж боевого самолёта был сбит прямым попаданием немецкого артиллерийского снаряда.

«Памятная церемония состоится во вторник, 8 мая, на братской могиле советских воинов в посёлке Пятидорожное Багратионовского городского округа», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Останки лётчиков калининградские поисковики обнаружили летом прошлого года в ходе раскопок на месте гибели советского самолёта-штурмовика. При содействии губернатора Калининградской области Антона Алиханова , принимавшего участие в поисковых работах, удалось ускорить процесс официального подтверждения имен погибших в Центральном архиве Минобороны России . Вместе с главой региона в церемонии также примут участие родственники красноармейцев и участники поисковой операции во главе с руководителем поисковой организации «Совесть» Русланом Хисамовым.

Антон Алиханов поддержал поисковиков, устанавливающих личности экипажа военного Ил-2