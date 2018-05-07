Ещё
Под Багратионовском захоронят останки советских летчиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Багратионовском захоронят останки советских летчиков 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области захоронят останки двух советских летчиков, погибших в боях Восточно-Прусской операции. Фрагменты боевого самолета времен Великой Отечественной войны были обнаружены летом прошлого года. Установить личности героев удалось по номеру, который сохранился на двигателе.
Пилотом штурмовика Ил-2 был 27-летний лейтенант Петр Тарасов, уроженец города Орехово-Зуево, а стрелку-радисту Василию Дмитриенко из Краснодарского края было всего 24 года. Экипаж боевого самолёта был сбит прямым попаданием немецкого артиллерийского снаряда.
«Памятная церемония состоится во вторник, 8 мая, на братской могиле советских воинов в посёлке Пятидорожное Багратионовского городского округа», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Останки лётчиков калининградские поисковики обнаружили летом прошлого года в ходе раскопок на месте гибели советского самолёта-штурмовика. При содействии губернатора Калининградской области Антона Алиханова, принимавшего участие в поисковых работах, удалось ускорить процесс официального подтверждения имен погибших в Центральном архиве Минобороны России. Вместе с главой региона в церемонии также примут участие родственники красноармейцев и участники поисковой операции во главе с руководителем поисковой организации «Совесть» Русланом Хисамовым.
Антон Алиханов поддержал поисковиков, устанавливающих личности экипажа военного Ил-2
Вести Калининград: последние новости
Работники и ветераны прокуратуры Балтфлота вышли на митинг Силанов осмотрел неработающие фонтаны на Верхнем озере На 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны будут раздавать чай и тёплые пледы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать288
Путин выдвинул кандидатуру премьера1162
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»80
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение