Медики из ВАО поздравили ветеранов с Днем Победы

В рамках акции «Врачи Москвы — ветеранам» в теплой обстановке прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны района Перово в городской поликлинике №69. Её организаторами выступили руководство и молодежный Совет медучреждения.

Почетным гостям вручили георгиевские ленточки, а затем главный врач поликлиники Елена Шаклычева-Компанец открыла торжественную часть встречи и обратилась к ветеранам со словами поздравлений.

Вдова участника Великой Отечественной войны Мария Ивановна Григорьева прочитала проникновенные стихи, которые она посвятила всем, кто выжил в страшной войне. Читали стихи и делились своими воспоминаниями и другие ветераны. Каждому из почетных гостей вручили цветы и подарки, а завершилась встреча чаепитием с пирогами.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО