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Медики из ВАО поздравили ветеранов с Днем Победы
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Медики из ВАО поздравили ветеранов с Днем Победы 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
В рамках акции «Врачи Москвы — ветеранам» в теплой обстановке прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны района Перово в городской поликлинике №69. Её организаторами выступили руководство и молодежный Совет медучреждения.
Почетным гостям вручили георгиевские ленточки, а затем главный врач поликлиники Елена Шаклычева-Компанец открыла торжественную часть встречи и обратилась к ветеранам со словами поздравлений.
Хором исполнили песню «Катюша», которая стала источником воспоминаний ветеранов, которых молодые медики выслушали с большим вниманием. Особенно их заинтересовал рассказ ветерана Василия Ивановича Филиппова, который встретил войну 17-летним юношей на Смоленщине, а долгожданную Победу — в Кёнигсберге. У него 28 наград, в том числе — Орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы». Другой участник встречи, Михаил Леонтьевич Приступа, воевал на Дальнем Востоке. В действующую армию он попал из-за юного возраста только в ноябре 1944 года, а демобилизовался в 1951 году из Порт— Артура. В составе морской пехоты он участвовал в операциях по освобождению территории Китая от Японии. Имеет медаль «За Победу над Японией» и другие боевые награды. Интересными воспоминаниями поделился ветеран органов госбезопасности Василий Николаевич Кузнецов, который родился в Сталинградской области. Он рассказал, какие тяготы испытали дети войны и как жители поселка городского типа Елань, где он родился, помогали фронту.
Вдова участника Великой Отечественной войны Мария Ивановна Григорьева прочитала проникновенные стихи, которые она посвятила всем, кто выжил в страшной войне. Читали стихи и делились своими воспоминаниями и другие ветераны. Каждому из почетных гостей вручили цветы и подарки, а завершилась встреча чаепитием с пирогами.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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