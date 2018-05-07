Упавший на входе в ТЦ покупатель взыскал более 100 000 руб.

Красноярском крае суд взыскал более 100 000 руб. с владельца торгового центра в пользу покупателя, упавшего на входе из-за плохо закрепленного напольного покрытия.

В апреле 2017 года 68-летний житель Красноярска решил посетить торговый комплекс «Атмосфера дома», торгующий товарами для ремонта и предметами интерьера. При входе в торговый центр мужчина споткнулся и упал на левую руку. Сразу после этого он почувствовал сильную боль в области плеча. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, которая увезла покупателя в больницу. Врачи диагностировали у пенсионера «закрытый вколоченный перелом хирургической шейки левой плечевой кости с ротационным подвывихом головки плечевой кости».

Мужчина подал иск в Свердловский районный суд Красноярска, требуя взыскать с магазина компенсацию морального вреда. Трое свидетелей на судебном заседании подтвердили факт его падения из-за некачественно закрепленного напольного покрытия. Ответственность за причиненный истцу вред суд возложил на компанию «Крас-Экс», которой принадлежит помещение торгового комплекса. Причиной травмы, по мнению суда, стало ненадлежащее исполнение собственником помещения обязанностей по содержанию и благоустройству принадлежащего ему имущества и необеспечение безопасных условий посетителям торгового центра. При определении размера компенсации суд учел длительность лечения пострадавшего, его пожилой возраст, степень тяжести причиненного вреда (назначенная по делу судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травму как тяжкий вред здоровью).

В результате суд взыскал с ООО «Крас-Экс» в пользу покупателя 80 000 руб. компенсации морального вреда, 14 000 руб. расходов по оплате услуг представителя и 7600 руб. на оплату судебной экспертизы.

Ответчик подал апелляционную жалобу на это решение, указывая, что посетитель упал исключительно из-за своей неосторожности и невнимательности. Но Красноярский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.