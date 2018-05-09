СМИ: суд приостановил каталонскую реформу, разрешающую заочное избрание лидера региона

МАДРИД , 9 мая. / ТАСС /. Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, регулирующего, в частности, процедуру избрания регионального лидера. Об этом сообщила в среду газета «Паис».

Этот шаг со стороны суда подразумевает автономическое приостановление действия реформы.

Изменение закона было поддержано парламентом региона 4 мая по инициативе группы «Вместе за Каталонию» бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона. Реформа предусматривает возможность проведения процедуры избрания главы каталонского правительства без личного присутствия кандидата в парламенте. Правительство Испании изначально выступало против этой реформы.

Группа «Вместе за Каталонию» выдвинула это предложение с целью утверждения бежавшего из Испании Пучдемона на посту регионального лидера без необходимости для него вернуться в страну. Претендент на пост главы региона, согласно действовавшим до реформы нормам, должен представить перед депутатами автономного парламента свою программу, после дебатов депутаты голосуют по кандидатуре.

Пучдемон бежал из Испании в конце октября 2017 года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона его независимости. Испанский суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.