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СМИ: суд приостановил каталонскую реформу, разрешающую заочное избрание лидера региона
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СМИ: суд приостановил каталонскую реформу, разрешающую заочное избрание лидера региона 

ТАСС 23 минуты назад
МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, регулирующего, в частности, процедуру избрания регионального лидера. Об этом сообщила в среду газета «Паис».
Этот шаг со стороны суда подразумевает автономическое приостановление действия реформы.
Изменение закона было поддержано парламентом региона 4 мая по инициативе группы «Вместе за Каталонию» бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона. Реформа предусматривает возможность проведения процедуры избрания главы каталонского правительства без личного присутствия кандидата в парламенте. Правительство Испании изначально выступало против этой реформы.
Группа «Вместе за Каталонию» выдвинула это предложение с целью утверждения бежавшего из Испании Пучдемона на посту регионального лидера без необходимости для него вернуться в страну. Претендент на пост главы региона, согласно действовавшим до реформы нормам, должен представить перед депутатами автономного парламента свою программу, после дебатов депутаты голосуют по кандидатуре.
Пучдемон бежал из Испании в конце октября 2017 года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона его независимости. Испанский суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.
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