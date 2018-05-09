Мадрид решил обжаловать в КС реформу, позволяющую заочное избрание лидера Каталонии

МАДРИД , 9 мая. / ТАСС /. Совет министров Испании в ходе экстренного заседания в среду одобрил решение обжаловать в Конституционном суде (КС) одобренную парламентом Каталонии реформу закона, регулирующего, в частности, процедуру избрания регионального лидера. Об этом заявил на пресс-конференции министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

По его словам, ни один претендент на пост главы кабмина «не может быть избран, если он не находится в парламенте». Он добавил, что Мадрид «обжаловал то, чтобы заседания [по утверждению лидера Каталонии] могли быть проведены дистанционно». «Если КС примет к рассмотрению обжалование, закон будет автоматически приостановлен», — напомнил Мендес де Виго.

Изменение закона было поддержано парламентом региона 4 мая по инициативе группы «Вместе за Каталонию» бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона. Реформа предусматривает возможность того, чтобы процедура избрания главы каталонского правительства могла быть проведена дистанционно, то есть без личного присутствия кандидата в палате.

"Вместе за Каталонию" выдвинула данное предложение с целью возможного утверждения бежавшего из Испании Пучдемона на посту регионального лидера без необходимости его возвращения в страну. Согласно стандартным нормам, претендент на пост главы региона должен представить перед депутатами автономного парламента свою программу, затем после дебатов члены палаты голосуют по его кандидатуре.

21 декабря прошлого года в Каталонии прошли парламентские выборы, по итогам которых трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, досталось 70 из 135 кресел. Тем не менее из-за разногласий в рядах сепаратистов и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона.