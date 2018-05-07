El Pais: госсовет Испании поддержал обращение в суд из-за реформы каталонского закона

МАДРИД , 7 мая. / ТАСС /. Государственный совет Испании выступил в поддержку того, чтобы правительство обжаловало в Конституционном суде (КС) одобренную парламентом Каталонии реформу закона, регулирующего, в частности, процедуру избрания регионального лидера. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, высший консультативный орган центрального правительства королевства принял данное решение единогласно. Если Мадрид подаст жалобу в КС и суд примет ее к рассмотрению, то автоматически будет приостановлено действие одобренной реформы.

Изменение закона парламент региона поддержал 4 мая по инициативе группы «Вместе за Каталонию» бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона. Реформа предусматривает возможность дистанционного избрания главы каталонского правительства — когда кандидат не присутствует в палате.

"Вместе за Каталонию" выдвинула данное предложение с целью возможного утверждения кандидатуры бежавшего из Испании Пучдемона на посту главы каталонского правительства. Обычно претендент на этот пост представляет перед депутатами местного парламента свою программу, затем после дебатов члены палаты голосуют по его кандидатуре.

21 декабря прошлого года в Каталонии прошли парламентские выборы, по итогам которых трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, досталось 70 из 135 кресел. Тем не менее из-за разногласий в рядах сепаратистов и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона.