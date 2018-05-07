Новая эра: почему вашей компании нужны сотрудники-гибриды

Вы встречаете их все чаще ― новый тип профессионалов, разрушающий привычные бизнес-принципы, ломающий стандартные карьерные модели, несмотря на недостаток опыта в какой-либо отрасли. Я называю их «гибридами». Ими может быть кто угодно: люди с необычным опытом; сотрудники, работавшие в компании, а позже ставшие предпринимателями; человек, который жил и работал в нескольких странах мира; член мультилингвистичной или многокультурной семьи. К числу гибридов относятся и люди, работающие не по образованию: например, выпускник журфака, ставший рекрутером.

Люди могут стать гибридами как по собственному желанию, так и по стечению обстоятельств, не зависящими от них. Но, независимо от причины, гибриды становятся все более дорогими игроками в бизнес-среде. В чем же причина? Во-первых, в смещении традиционного понимания «карьеры». В современном мире односторонняя экспертиза недостаточна. Почти все бизнес-функции — менеджмент, маркетинг, финансы, HR, логистика или продажи —требуют знаний еще и в других, не всегда даже смежных, сферах.

Во-вторых, повсеместное использование интернета приводит к деформации даже наиболее консервативные отрасли: недвижимость, банковское дело, службы такси или личный транспорт. Это заставляет работников корпораций действовать как предпринимателей, а предпринимателей учиться у корпораций эффективности. Такая диспозиция открывает новые горизонты перед гибридами, позволяя им занимать более высокие и ответственные должности, перешагивая сразу несколько ступеней карьерной лестницы.

Как правило, объединяют гибридов несколько отличительных элементов: «извилистые» карьерные пути и необычные комбинации профессиональных компетенций. Если вы осмотритесь вокруг себя, то увидите, что именно гибриды демонстрируют наиболее высокие карьерные показатели. Так почему же сегодня именно гибриды достигают больших успехов, значительно выигрывая у линейных сотрудников?

Гибриды против стабильности. Большинство людей не хотят менять профессию или сферу интересов, пытаясь ухватиться за пресловутую «стабильность», особенно в России , где бизнес и экономика последние два десятилетия развиваются довольно хаотично. Однако погоня за стабильностью ― самый верный путь к саморазрушению, потому что мир меняется с невообразимой скоростью. Если вы не верите, взгляните вокруг. Еще пять лет назад ловить попутку посредством «голосования» на обочине было повседневной практикой. Сегодня мы заказываем такси несколькими нажатиями на экран смартфона. Такая эволюция затронет многие отрасли экономики и как следствие связанные с ними карьерные пути сотрудников.

Приведу пример: одна из моих коллег оставила многообещающую должность в FMCG маркетинге и перешла в digital-направление одной e-commerce компании. Первое время ей было очень непросто освоиться, так как digital-маркетинг сильно отличается от традиционного. Вскоре ее пригласили на работу в третью организацию ― ведущую e-commerce компанию на должность гораздо выше предыдущих ― директора по маркетингу. В возрасте 28 лет. Почему? Потому что такое сочетание ― наличие опыта в традиционном и электронном маркетинге ― очень редкое и ценное качество. В долгосрочной перспективе разносторонние знания всегда окупаются. Будьте смелее, делая шаг к «пересозданию» себя, потому что топтание на месте в поисках «стабильности» очень опасно в таком быстро меняющемся мире, как наш.

Гибриды не боятся ошибаться. Они пробуют, ошибаются, учатся и пробуют еще раз. Одной из сильных сторон России всегда было образование, особенно на университетском уровне. Однако российская система не учит людей рисковать и внедрять инновации. Чтобы быть гибридом, вы должны принимать рискованные решения как в повседневной работе, так и в рамках карьеры в целом. Вместо того, чтобы избегать провала, вы должны искать неудачи в малых составляющих рабочего процесса, чтобы учиться большему.

Большинство успешных бизнесменов признаются, что терпели неудачи бесчисленное количество раз. Представьте: хорошая программа MBA стоит 50 000 $. Это совсем недешево. Вместо того, чтобы инвестировать эту сумму в MBA и изучать вещи, которые вы можете изучить при грамотном использовании интернета, попробуйте вложить по 5000 $ в 10 стартапов, изучив при этом 10 новых для себя отраслей. Возможно, у вас не будет респектабельного звания выпускника программы MBA, но вы освоите кое-что более ценное: 10 провалов выведут ваши бизнес-навыки на принципиально новый уровень. Потому что вместо того, чтобы получать «знания», следует осваивать умение «учиться и адаптироваться», а это умение делает человека более успешным в любом случае. И, кто знает, может быть один из стартапов в итоге чего-то добьется.

Гибриды умеют совмещать и расставлять приоритеты. При выборе работы всегда приходится балансировать между несколькими параметрами: удовлетворенностью работой, доходом и вашим стилем жизни. Нередко нужно чем-то жертвовать, чтобы дать возможность развиваться другой сфере. Гибридный подход заключается в том, чтобы сфокусироваться на двух параметрах, а для третьего попытаться найти креативное решение.

Представьте: вам нравятся ваша работа и заработная плата, но график не позволяет вам проводить достаточно времени с семьей. Значит, вам стоит улучшать отношения с близкими, вместо того чтобы жертвовать ими. Гибридность подразумевает постоянную переоценку направления движения и аспектов жизни (удовлетворенность работой, доход, стиль жизни), в которых придется искать компромисс. Но помните, что следование тому, что вы хотите, делает вас счастливее в краткосрочной перспективе и успешнее в долгосрочной. Мне не приходилось встречать ни одного человека, который раскаивался бы по поводу того, что уволился с работы, которая ему не нравилась.

Оглядываясь на прожитый опыт, я делаю два принципиальных вывода: гибриды всегда позиционируют себя с учетом будущего развития. Как сказал один знаменитый хоккеист: «Я качусь туда, где будет шайба, а не туда, где она была». Во-вторых, гибриды следуют своим интересам. Люди, занимающиеся любимым делом, добиваются большего, потому что они всегда счастливее. Пожалуй, это и есть секрет успеха гибридов, делающих их ценными игроками на рынке труда.

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