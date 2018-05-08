Московская мэрия отмежевалась от атаки казаков с нагайками на протестующих

«В расчете сил и средств по обеспечению безопасности никаких казаков, естественно, не было. Они не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка», — утверждает он.

Черников добавил, что мэрия Москвы поддерживает большое количество общественных движений, в том числе казачьи объединения, которые действительно участвуют «в охранной деятельности».

Во время несогласованного митинга на Пушкинской площади между протестующими и людьми в казачьей форме возникли стычки, об этом сообщали в том числе «Коммерсантъ», РБК и принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» . «Интерфакс» отмечает, что люди в казачьей форме стегали участников акции нагайками.

Как пишет РБК, с 2016 года мэрия Москвы заключила с Центральным казачьим войском (ЦКВ) 11 контрактов на общую сумму 37,6 миллиона рублей. В том числе три контракта заключили на обучение казаков «необходимым знаниям и прикладным навыкам» по обеспечению безопасности массовых мероприятий в столице.

Вместе с тем, как сказал «Коммерсанту» один из участников потасовки, член Союза добровольцев Донбасса и участник казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков, большинство казаков на митинге не имеют отношения к ЦКВ. По словам Ящикова, это нереестровые казаки, то есть те, кто не связан с государством. «Был „Крымский полк“ — тоже просто общественная казачья организация. Кружок, если хотите. Просто люди, которые занимаются своими делами, а в свободное время встречаются и рубят шашкой бутылки пустые», — объяснил он.

Собеседник газеты утверждает, что казаки пришли на митинг, чтобы просто побеседовать с оппозиционерами. «Я пошел, потому что я казачий блогер, на камеру снимаю жизнь казаков. Вот решил и эту историю заснять, чтобы сделать пост в блог», — сказал Ящиков, добавив, что участники акции стали вести себя агрессивно, поэтому пришлось «защищать себя и дать сдачи».

ЦКВ заявило, что казаки были 5 мая на Пушкинской площади, но не занимались охраной порядка и «в каких-либо противоправных действиях не участвовали».