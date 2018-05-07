Кэшбек подоходным налогом не облагается

Финансисты напоминают, что в 2016 г. была принята поправка к ст. 217 НК РФ , согласно которой НДФЛ не облагаются доходы физлиц, полученные в рамках программ лояльности с применением банковских или дисконтных карт.

Эти доходы могут быть получены в виде перечисленных на счет физлица денег или же в виде полностью или частично оплаченных организатором акции товаров. Программы лояльности должны повышать активность покупателей, обеспечивать начисление бонусов, а впоследствии выплату дохода деньгами или в натуральной форме, основываясь на количестве бонусных баллов.

НДФЛ облагаются доходы физлиц, полученные от программ лояльности в случаях:

если присоединиться к программе нельзя на условиях публичной оферты; если срок акцепта по условиям оферты составлял меньше 30 дней или в условиях оговаривалась возможность досрочного отзыва оферты; если доходы были выплачены физлицам, работающим в компании или поставившим фирме-организатору программы товары, работы или услуги; если выплаты совершались как матпомощь.

В других случаях, отвечающих условиям п. 68 ст. 217, кэшбек освобождается от НДФЛ.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»