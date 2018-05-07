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Кэшбек подоходным налогом не облагается
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Кэшбек подоходным налогом не облагается 

Время бухгалтера 1 час назад
Финансисты напоминают, что в 2016 г. была принята поправка к ст. 217 НК РФ, согласно которой НДФЛ не облагаются доходы физлиц, полученные в рамках программ лояльности с применением банковских или дисконтных карт.
Эти доходы могут быть получены в виде перечисленных на счет физлица денег или же в виде полностью или частично оплаченных организатором акции товаров. Программы лояльности должны повышать активность покупателей, обеспечивать начисление бонусов, а впоследствии выплату дохода деньгами или в натуральной форме, основываясь на количестве бонусных баллов.
НДФЛ облагаются доходы физлиц, полученные от программ лояльности в случаях:
если присоединиться к программе нельзя на условиях публичной оферты; если срок акцепта по условиям оферты составлял меньше 30 дней или в условиях оговаривалась возможность досрочного отзыва оферты; если доходы были выплачены физлицам, работающим в компании или поставившим фирме-организатору программы товары, работы или услуги; если выплаты совершались как матпомощь.
В других случаях, отвечающих условиям п. 68 ст. 217, кэшбек освобождается от НДФЛ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 23.04.2018 № 03-04-05/27179
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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