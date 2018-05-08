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Аренда доменного имени не облагается взносами
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Аренда доменного имени не облагается взносами 

Клерк.Ру 35 минут назад
Организация производит выплаты физлицу по договору о предоставлении в пользование (в аренду) доменного имени. Облагаются ли эти выплаты страховыми взносами? Нет, ответил Минфин в письме от 24.04.2018 № 03-15-07/27986.
В соответствии с пунктом 4 статьи 420 НК не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав), за исключением договоров авторского заказа, договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в подпунктах 1 — 12 пункта 1 статьи 1225 ГК, издательских лицензионных договоров, лицензионных договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в подпунктах 1 — 12 пункта 1 статьи 1225 ГК.
В перечень поименованных в подпунктах 1 — 12 пункта 1 статьи 1225 ГК результатов интеллектуальной деятельности доменное имя не включено.
Таким образом, выплаты, производимые организацией в пользу физлица по договору о предоставлении в пользование (в аренду) доменного имени, не подлежат обложению страховыми взносами.
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