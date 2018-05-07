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Завод по производству кабельной продукции начали строить в Серпуховском районе
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Завод по производству кабельной продукции начали строить в Серпуховском районе 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Строительство завода по производству кабельной продукции начали недалеко от деревни Петровское в Серпуховском районе Подмосковья, завершение работ намечено на конец 2018 года, на заводе будет создано 20 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства завода по производству кабельной продукции. Объект будет возведен вблизи деревни Петровское Серпуховского района», — говорится в сообщении.
Финансирование строительства осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «АНЛАН».
Общая площадь здания переменной этажности (один-два этажа) составит 3 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, будет обустроена парковка для автомобилей, установлены малые архитектурные формы.
Все основные операции в цехе механизированы и автоматизированы. В целях улучшения условий труда и повышения надежности технологического процесса в проекте предусмотрено дистанционное автоматизированное управление оборудованием и централизованный контроль работы машин. Автоматизированная линия по производству электрического кабеля выполняет все этапы технологического процесса.
«К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Завершение работ планируется в четвертом квартале 2018 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 20 новых рабочих мест.
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