Завод по производству кабельной продукции начали строить в Серпуховском районе

Строительство завода по производству кабельной продукции начали недалеко от деревни Петровское в Серпуховском районе Подмосковья , завершение работ намечено на конец 2018 года, на заводе будет создано 20 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства завода по производству кабельной продукции. Объект будет возведен вблизи деревни Петровское Серпуховского района», — говорится в сообщении.

Финансирование строительства осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «АНЛАН».

Общая площадь здания переменной этажности (один-два этажа) составит 3 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, будет обустроена парковка для автомобилей, установлены малые архитектурные формы.

Все основные операции в цехе механизированы и автоматизированы. В целях улучшения условий труда и повышения надежности технологического процесса в проекте предусмотрено дистанционное автоматизированное управление оборудованием и централизованный контроль работы машин. Автоматизированная линия по производству электрического кабеля выполняет все этапы технологического процесса.

«К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Завершение работ планируется в четвертом квартале 2018 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 20 новых рабочих мест.