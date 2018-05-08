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Киностудия «Ленфильм» задолжала за электричество более 10 миллионов рублей
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Киностудия «Ленфильм» задолжала за электричество более 10 миллионов рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Петербургская сбытовая компания» для взыскания задолженности обратилась в суд. Об этом сообщили «Невские новости».
Ввиду отсутствия оплаты, в адрес должника были направлены претензии. Однако киностудия отказалась в добровольном порядке оплачивать потребленные энергоресурсы. Общая сумма задолженности киностудии на сегодняшний день составляет уже 10,8 миллиона рублей
пресс-служба
«Петербургской сбытовой компании».
пресс-службе
подчеркнули, что киностудия является постоянным должником, вынуждая
АО «ПСК»
регулярно обращаться в суд.
В начале 2018 года Управление по охране труда при Министерстве труда США оштрафовало киностудию Stalwart Films на 12,7 тысячи долларов. Во время съемок телесериала «Ходячие мертвецы» в июле прошлого года погиб каскадер Джон Бернекер.
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