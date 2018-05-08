Киностудия «Ленфильм» задолжала за электричество более 10 миллионов рублей

«Петербургская сбытовая компания» для взыскания задолженности обратилась в суд. Об этом сообщили «Невские новости».

Ввиду отсутствия оплаты, в адрес должника были направлены претензии. Однако киностудия отказалась в добровольном порядке оплачивать потребленные энергоресурсы. Общая сумма задолженности киностудии на сегодняшний день составляет уже 10,8 миллиона рублей

пресс-служба

«Петербургской сбытовой компании».

пресс-службе

подчеркнули, что киностудия является постоянным должником, вынуждая

АО «ПСК»

регулярно обращаться в суд.