Чиновникам из Красноярска закупят авто на 8.3 миллиона рублей

Сегодня стало известно о том, что представители управления делами губернатора Красноярского края ищут поставщика легковых транспортных средств. В настоящее время администрации требуется пять автомобилей, стоимость которых составляет один миллион шестьсот тысяч рублей. В общей сложности чиновники планируют потратить на закупку автомобилей восемь миллионов триста тысяч рублей.

В официальном документе указано, что иномарки должны быть текущего года выпуска, а их мощность не должна превышать двести лошадиных сил. Цвет седанов должен быть чёрным. Средства на новые авто будут выделены из бюджета, а с поставщиками власти должны определиться уже сегодня.

В этом время красноярские активисты выступили с акцией протеста против закупки. Они считают, что чиновники должны быть поближе к народу, тем более, что для передвижения по городу есть общественный транспорт, например, автобусы и троллейбусы. А трата восьми миллионов рублей на удобство политиков является нецелесообразной, учитывая сколько проблем существует в регионе.