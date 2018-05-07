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Чиновникам из Красноярска закупят авто на 8.3 миллиона рублей
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Чиновникам из Красноярска закупят авто на 8.3 миллиона рублей 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Сегодня стало известно о том, что представители управления делами губернатора Красноярского края ищут поставщика легковых транспортных средств. В настоящее время администрации требуется пять автомобилей, стоимость которых составляет один миллион шестьсот тысяч рублей. В общей сложности чиновники планируют потратить на закупку автомобилей восемь миллионов триста тысяч рублей.
В официальном документе указано, что иномарки должны быть текущего года выпуска, а их мощность не должна превышать двести лошадиных сил. Цвет седанов должен быть чёрным. Средства на новые авто будут выделены из бюджета, а с поставщиками власти должны определиться уже сегодня.
В этом время красноярские активисты выступили с акцией протеста против закупки. Они считают, что чиновники должны быть поближе к народу, тем более, что для передвижения по городу есть общественный транспорт, например, автобусы и троллейбусы. А трата восьми миллионов рублей на удобство политиков является нецелесообразной, учитывая сколько проблем существует в регионе.
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