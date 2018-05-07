Как Василий Теркин в Финскую войну воевал 

Одним из наиболее выдающихся литературных произведений времен Великой Отечественной войны, безусловно, является поэма о Василии Теркине, написанная Александром Твардовским. Свое произведение поэт публиковал частями с 1942 по 1945 год. В то же время, современным читателям практически неизвестно о том, что первой войной для Теркина стала вовсе не Великая Отечественная, а Советско-финская. При этом его литературными родителями выступил целый творческий коллектив авторов…
Герой комиксов
Война в ходе, которой Советскому Союзу отошел Карельский перешеек, а также город Выборг, закончилась 12 марта 1940 года. Несмотря на то, что Красная армия одержала убедительную победу, наша страна понесла ощутимые потери в живой силе и военной технике. Именно в это время, по словам Александра Твардовского, а вовсе не в 1940-е годы появился на свет Вася Теркин. Более солидное имя Василий он приобрел значительно позже в годы Великой Отечественной войны. При этом самое интересное состоит в том, что данный литературный персонаж, авторами которого выступили Н. Тихонов, В. Саянов, А. Щербаков, С. Вашенцев, Ц. Солодарь и А. Твардовский с первых дней своего существования имел свой собственный визуальный образ. Дело в том, что сотрудники газеты «На страже Родины» Ленинградского военного округа придумали Васю Теркина вовсе не как героя поэмы или какого-либо иного стихотворного произведения, а как героя … комиксов! На страницах газеты, для пропаганды героизма бойцов Красной Армии в Советско-финскую войну публиковались самые настоящие комиксы с комментариями в стихах, иллюстрирующие подвиги Васи Теркина в 1939-1940 году. При этом по задумке авторов Вася Теркин должен был выступать в роли юмористического персонажа, а его похождения печатались в разделе газеты «На досуге» или «Под красную гармонь». При этом имя Вася было выбрано данному литературному персонажу совершенно случайно, наравне с ним рассматривались и другие варианты имени: Ваня, Федя…
Рожденный «на привале»
Тем не менее, несмотря на то, что создателей у Васи Теркина было несколько, все-таки наибольший вклад в создание юмористического образа находчивого солдата-героя внес именно Александр Твардовский. Перед началом публикации цикла комиксов необходимо было каким-то образом представить Василия Теркина читателям. Эту важную миссию поручили Александру Твардовскому, который в качестве вступления опубликовал свое стихотворение «На привале», сочиненное им по впечатлениям от посещения вполне конкретной дивизии Красной Армии. В дальнейшем Вася Теркин вовсю развернулся на полях газеты и Советско-финской войны. Он брал «языка», помогал военному летчику, разоблачал болтуна и поджигателей. Не было такого направления боевых действий, в которых Василий Теркин не проявил бы себя, в качестве незаурядного бойца. Слава героя комиксов быстро распространилась по военным частям всей страны. Не удивительно, что с началом Великой Отечественной войны Александр Твардовский вспомнил о веселом бойце Васе Теркине, написал поэму «Василий Теркин», состоящую из трех частей. Его новое произведение настолько понравилось не только рядовым бойцам, но и руководству страны, что в 1946 году А. Т. Твардовскому Постановлением СНК СССР была присуждена Сталинская премия 1-й степени. Сегодня слава всенародного героя растет год от года. По данным социологического исследования, проведенного в 2015 году редакцией журнала «Русский репортер» поэма Василий Теркин заняла в нашей стране 28 место из 100 возможных. Причем исследование проводилось среди произведений мировой поэзии, включая отечественную и зарубежную классику.