Почему запрещалось входить голыми в коровник

На Руси издавна было много примет и суеверий, связанных со скотиной. Дело в том, что в жизни наших предков большую роль играло натуральное хозяйство: от него полностью зависело благосостояние крестьянской семьи. А чтобы все было в порядке, следовало соблюдать ряд традиций и даже табу.

Домашний скот и магия

Крестьяне всячески старались сохранить скот здоровым, и старались, чтобы у него не пропало молоко — ведь иногда в хозяйстве была всего одна корова и она являлась единственной кормилицей семьи. Чтобы защитить скотину от неприятностей, чтобы она не болела, благополучно доилась и телилась, проводили определённые обряды.

Фольклорист Канева в работе «Домашний скот в обрядах и заговорах» пишет: «Обряды, связанные с обиходом домашнего скота, были широко распространены на Русском Севере. Они представляют собой комплекс заговоров и магических действий с целью уберечь скот от гибели, обеспечить его нормальный приплод и устойчивые удои».

Например, подвешивали в хлеву икону Святого Егория, который считался покровителем скота, зеркало, камень, крест из осиновых прутьев, косу, серп. Дабы уберечь корову от порчи, следили, чтобы она не переступала через старый веник, привязывали к ее рогам мужской пояс, навешивали на них решето, повязывали платок хозяйки или кусок ткани, оторванный от подола рубахи.

Случалось, на шею скотине вешали ладанку, кропили её святой водой, сыпали между рогов соль или чертили чесноком на лбу крест. Чтобы у коров не пропало молоко, их поили водой, взятой из чужих колодцев, кормили крошками из котомки нищего, окуривали вымя или обмывали его проточной водой, доили буренок через обручальное кольцо. А процеживали сдоенное молоко через емкость, в которой лежали иголки. Были свои ритуалы, связанные с выгоном и выпасом скота.

Табу для хлева

Существовало и множество ритуальных запретов. «…В хлев нельзя пускать посторонних, так как это не понравится «хозяину» хлева и может плохо повлиять на коров», — сообщает И. А. Канева. Не следовало также допускать, чтобы чужой человек наблюдал, как хозяйка доит корову.

И, наконец, хозяйке не следовало входить в коровник неодетой, в том числе если на ней не было только платка и пояса.

Чем была опасна нагота?

В этнолингвистическом словаре «Славянские древности» под редакцией Толстого говорится: «НАГОТА — признак, в целом оцениваемый в народной культуре негативно и сближаемый со значениями „чужой“, „природный“ и „демонический“. Полное или частичное обнажение практиковалось в земледельческой магии, в народной медицине, в колдовской практике и эзотерических ритуалах, в календарных и окказиональных обрядах, в играх, имеющих оргиастический характер, и использовалось для отгона нечистой силы, бури, града, изгнания болезней, паразитов, а также для продуцирования плодородия».

В ряде случаев наготу понимали символически: обнажённым считали человека в одной нижней рубахе, без пояса; женщина без платка, с распущенными волосами также называли нагой. Приравнивались к наготе также оголение нижней части тела, демонстрация детородных органов.

Голый человек, по мнению наших предков, являлся уже не совсем человеком, он был ближе к дикой природе. И это могло привлечь к нему нечистую силу. Поэтому русские даже опасались ложиться спать обнаженными.

Зато нагота была неотъемлемым элементом некоторых магических обрядов, например, опахивания. «У восточных славян считалось, что если в Чистый четверг до восхода солнца нагая женщина обойдет двор (или объедет его на помеле) и обсыплет его зерном, в дом целый год не сможет проникнуть нечистая сила», — утверждает автор «Славянских древностей».

Между тем такие обряды могли проводиться и в неблаговидных целях. «Обнажение было отличительной чертой поведения ведьм, отбирающих весной молоко у коров… в Полесье рассказывали, как одна женщина голой бегала ночью в хлев и доила чужую корову, отчего молоко у коровы пропало».

Так что нельзя было заходить в коровник в обнаженном или полуодетом виде, чтобы тебя не приняли за ведьму или колдуна, а также чтобы не привлечь внимания темных сил. Считалось, что это может повредить как скотине, так и самому человеку.