Российский экспортный центр на ПМЭФ проведет дискуссию о развитии несырьевого экспорта

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Российский экспортный центр организует дискуссию в формате ток-шоу о развитии несырьевого экспорта, новые решения в этой сфере озвучат представители бизнеса РФ , государственных органов власти и институтов развития. Агентство ТАСС выступит оператором специальной зоны для презентаций, организованной на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) при поддержке компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Площадка будет работать все дни проведения форума для всех категорий участников.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу за ближайшие шесть лет удвоить объемы несырьевого неэнергетического экспорта — до $250 млрд

На ток-шоу участники планируют обсудить пути достижения поставленной цели, способы увеличения спроса и продвижения отечественной продукции за рубежом, оценить каков потенциал секторов экономики для экспортного скачка, какая поддержка нужна российским товарам и услугам для прорыва в экспорте.

В этом году в рамках мероприятий презентационной зоны участники также познакомятся с инновационными проектами компаний, обсудят вопросы развития российского бизнеса и его интеграцию в мировую бизнес-экосистему. Американская торговая палата в России и компания EY впервые представят результаты исследования торгово-экономических связей США и России. В рамках сессии, посвященной партнерству государства и производителей, эксперты дадут оценку инвестиций международных фармацевтических компаний в России.

О зоне презентаций

Зона презентаций ПМЭФ при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России — это платформа для демонстрации практических решений, направленных на улучшение экономической ситуации и инвестиционного климата в стране. Традиционно здесь проходят десятки деловых мероприятий. В 2017 году на площадке были продемонстрированы инвестиционные возможности многих российских регионов.

Так, с Тульской областью , потенциал которой был представлен в презентационной программе, в течение трех дней было подписано 22 соглашения на общую сумму 83,7 млрд рублей. За время своего существования Зона презентаций ПМЭФ трансформировалась в рабочий инструмент, который предоставляет участникам возможность вести открытый диалог с представителями бизнеса и органов власти, презентовать свои разработки, найти инвесторов и потенциальных партнеров.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.