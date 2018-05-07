Александр Иванов поздравил ветеранов с Днем Победы 

7 мая состоялся торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов, а также руководители подразделений городской управы. В адрес фронтовиков прозвучало множество теплых слов и поздравлений. Поздравил ветеранов и Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. «Дорогие ветераны! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём Великой Победы! Это главный праздник нашей страны, самый дорогой и священный праздник для всех россиян! Сегодня руководители города от имени всех калужан благодарят вас за ваш великий подвиг. Все мы в неоплатном долгу перед вашим поколением, поколением победителей. Вы выстояли в самой страшной войне в истории человечества, спасли мир от фашизма и в послевоенное время восстановили нашу страну и наш город. Вы не постояли за ценой и отдали всё для фронта, всё для Победы. Вы проявили несгибаемый характер, волю, сплочённость и плечом к плечу сокрушили жестокого врага. Дорогие наши ветераны, низкий вам поклон и самые тёплые пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни!», — сказал он. Фото пресс-службы городской думы Калуги