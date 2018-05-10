В Калифорнии с 2020 года солнечные батареи в жилых домах станут обязательными

НЬЮ-ЙОРК , 10 мая. / ТАСС /. Солнечные батареи станут обязательными в новых зданиях в штате Калифорния с 2020 года. Как сообщила в среду телекомпания Fox News, комиссия по вопросам энергетики штата проголосовала в поддержку этой инициативы, Калифорния стала первым в США штатом, где использование солнечных батарей станет обязательным. Новое правило не нуждается в одобрении законодательного собрания штата или комиссии по энерготарифам и вступит в силу с 1 января 2020 года.

Стоимость строительства дома на одну семью, по оценкам информационного агентства Bloomberg , вырастет примерно на $10 тыс., но в то же время, по оценкам экспертов комиссии по вопросам энергетики, в течение 30 лет использование солнечных батарей обеспечит домовладельцам экономию в 19 тыс. долларов.

"Это очень важная мера, — заявила в интервью Bloomberg представитель общественной экологической организации Sierra Club Рашель Голден. — Эта эффективная с точки зрения затрат мера обеспечит резкое сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа и будет способствовать более широкому использованию возобновляемых источников энергии".

По оценкам телекомпании ABC , новое правило может быть применимо примерно к 117 тыс. новых домов на одну семью и к 48 тыс. домов другого типа, которые, по прогнозам, будут построены в Калифорнии в 2020 году. Ассоциация строительной промышленности Калифорнии поддерживает новшество, хотя и с оговорками.

"С одной стороны, мы бы хотели, чтобы это правило было введено несколькими годами позже, — привела телекомпания мнение технического директора ассоциации Роберта Раймера. — Однако мы обсуждаем этот вопрос с комиссией по энергетике последние 10 лет, и мы знали, что решение будет рано или поздно принято. Поэтому мы сделали все, что от нас зависело, для того, чтобы снизить расходы, связанные с выполнением новых требований, и добивались гибких архитектурных решений для новых домов".