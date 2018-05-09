Ещё
В Калифорнии после 2020 года солнечные батареи в жилых домах могут стать обязательными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калифорнии после 2020 года солнечные батареи в жилых домах могут стать обязательными 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Хайтек
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Солнечные батареи могут стать обязательными в новых зданиях в штате Калифорния после 2020 года. Как сообщила в среду телекомпания ABC, эта впервые выдвинутая в США инициатива направлена на рассмотрение в комиссию по вопросам энергетики штата.
Если власти ее одобрят, то стоимость строительства дома на одну семью вырастет на $10,5 тыс., однако в долгосрочном плане солнечные батареи обеспечат экономию в $16 тыс. из-за сокращения расходов на электроэнергию. «В случае одобрения эта инициатива станет важным шагом к тому, чтобы обеспечить Калифорнии лидирующие позиции в сфере применения экологически чистых технологий», — привела телекомпания мнение директора департамента передовых технологий Калифорнийской ассоциации солнечной энергии Келли Кнутсен.
Если комиссия по энергетике штата поддержит инициативу, то требование об обязательной установке солнечных батарей должно быть включено в строительные стандарты Калифорнии. Новое правило может быть применимо примерно к 117 тыс. новых домов на одну семью и к 48 тыс. домов других типов, которые, по прогнозам, будут построены в Калифорнии в 2020 году.
По данным АВС, Ассоциация строительной промышленности Калифорнии поддерживает новшество, хотя и с оговорками. «С одной стороны, мы бы хотели, чтобы это правило было введено несколькими годами позже, — привела телекомпания мнение технического директора ассоциации Роберта Раймера. — Однако мы обсуждаем этот вопрос с комиссией по энергетике последние 10 лет, и мы знали, что решение будет рано или поздно принято. Поэтому мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы снизить расходы, связанные с выполнением новых требований, и добивались гибких архитектурных решений для новых домов».
ТАСС: последние новости
Российские дипломаты в Узбекистане поздравили ветеранов с 73-й годовщиной Победы Парламентские выборы в Малайзии определят нового премьера Юрий Темирканов исполнил в День Победы в Израиле Седьмую симфонию Шостаковича
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»166
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине642
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов668
Посольство Латвии в Москве подверглось нападению134
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент347
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение