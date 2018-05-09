В Калифорнии после 2020 года солнечные батареи в жилых домах могут стать обязательными

НЬЮ-ЙОРК , 9 мая. / ТАСС /. Солнечные батареи могут стать обязательными в новых зданиях в штате Калифорния после 2020 года. Как сообщила в среду телекомпания ABC , эта впервые выдвинутая в США инициатива направлена на рассмотрение в комиссию по вопросам энергетики штата.

Если власти ее одобрят, то стоимость строительства дома на одну семью вырастет на $10,5 тыс., однако в долгосрочном плане солнечные батареи обеспечат экономию в $16 тыс. из-за сокращения расходов на электроэнергию. «В случае одобрения эта инициатива станет важным шагом к тому, чтобы обеспечить Калифорнии лидирующие позиции в сфере применения экологически чистых технологий», — привела телекомпания мнение директора департамента передовых технологий Калифорнийской ассоциации солнечной энергии Келли Кнутсен.

Если комиссия по энергетике штата поддержит инициативу, то требование об обязательной установке солнечных батарей должно быть включено в строительные стандарты Калифорнии. Новое правило может быть применимо примерно к 117 тыс. новых домов на одну семью и к 48 тыс. домов других типов, которые, по прогнозам, будут построены в Калифорнии в 2020 году.

По данным АВС, Ассоциация строительной промышленности Калифорнии поддерживает новшество, хотя и с оговорками. «С одной стороны, мы бы хотели, чтобы это правило было введено несколькими годами позже, — привела телекомпания мнение технического директора ассоциации Роберта Раймера. — Однако мы обсуждаем этот вопрос с комиссией по энергетике последние 10 лет, и мы знали, что решение будет рано или поздно принято. Поэтому мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы снизить расходы, связанные с выполнением новых требований, и добивались гибких архитектурных решений для новых домов».