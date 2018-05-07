Совет по законотворчеству 11 мая обсудит проект о контрсанкциях, заявил Володин

По его словам, основной темой заседания 11 мая станет обсуждение законопроекта о контрсанкциях. Володин также рассказал, что над документом ведётся работа вместе с Правительством, деловым сообществом, институтами гражданского общества.

«Нормы должны быть универсальными, а не отраслевыми. Мы исходим из того, что это более значительные полномочия, которые передаются правительству и президенту, но они носят универсальный характер, то есть они не скатываются к конкретному предприятию или конкретной продукции», — заявил Володин журналистам.

Ранее в середине апреля главы парламентских фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в палату законопроект об ответе на санкции США и других стран.