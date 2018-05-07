Совет по законотворчеству 11 мая обсудит контрсанкции

Совет по законотворчеству при председателе Госдумы 11 мая обсудит законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран.

Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что над документом ведется работа совместно с правительством, деловым сообществом, институтами гражданского общества.

По всей видимости, из законопроекта уберут упоминание конкретных отраслей.

— Нормы должны быть универсальными, а не отраслевыми. Мы исходим из того, что это более значительные полномочия, которые передаются правительству и президенту, но они носят универсальный характер, то есть они не скатываются к конкретному предприятию или конкретной продукции, — пояснил Володин.

Напомним, что законопроект на эту тему главы парламентских фракций и председатель Госдумы внесли в палату в середине апреля. В документе давалось право кабмину запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также вводить ограничения для сотрудничества в ряде сфер.

Планируется, что Госдума рассмотрит инициативу в первом чтении 15 мая.