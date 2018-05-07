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Совет по законотворчеству 11 мая обсудит контрсанкции
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Совет по законотворчеству 11 мая обсудит контрсанкции 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Совет по законотворчеству при председателе Госдумы 11 мая обсудит законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран.
Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что над документом ведется работа совместно с правительством, деловым сообществом, институтами гражданского общества.
По всей видимости, из законопроекта уберут упоминание конкретных отраслей.
— Нормы должны быть универсальными, а не отраслевыми. Мы исходим из того, что это более значительные полномочия, которые передаются правительству и президенту, но они носят универсальный характер, то есть они не скатываются к конкретному предприятию или конкретной продукции, — пояснил Володин.
Напомним, что законопроект на эту тему главы парламентских фракций и председатель Госдумы внесли в палату в середине апреля. В документе давалось право кабмину запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также вводить ограничения для сотрудничества в ряде сфер.
Планируется, что Госдума рассмотрит инициативу в первом чтении 15 мая.
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