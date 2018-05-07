В Курск приезжает «Поезд Памяти»

С 11 по 13 мая запланированы экскурсии для гостей из Санкт-Петербурга

В рамках соглашения между администрацией Курской области правительством Санкт-Петербурга , с 11 по 13 мая в нашем регионе пройдёт военно-патриотическая акция «Поезд Памяти. Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург». В мероприятии примут участие 320 человек — ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, а также школьники и молодежь Санкт-Петербурга.

11 мая для них будет организована обзорная экскурсия по Курску с посещением мемориалов «Курская Дуга» и «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Также в этот день встретятся члены военно-патриотических клубов и молодежных объединений Курска и Санкт-Петербурга с ветеранами, а также участниками обороны Ленинграда и жителями блокадного города.

12 мая запланированы экскурсии по Северному фасу Курской дуги с посещением командного пункта Центрального фронта в м. Свободе, мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги» в пос. Поныри, мемориала «Тепловские высоты» и стелы «Ангел мира».

13 мая состоится экскурсия по Южному фасу Курской дуги. Участники посетят мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» (п. Яковлево), музей «Третье ратное поле России» и территорию военно-исторического музея «Прохоровское поле».