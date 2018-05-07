Ещё
В Курск приезжает «Поезд Памяти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курск приезжает «Поезд Памяти» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
С 11 по 13 мая запланированы экскурсии для гостей из Санкт-Петербурга
В рамках соглашения между администрацией Курской области и правительством Санкт-Петербурга, с 11 по 13 мая в нашем регионе пройдёт военно-патриотическая акция «Поезд Памяти. Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург». В мероприятии примут участие 320 человек — ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, а также школьники и молодежь Санкт-Петербурга.
11 мая для них будет организована обзорная экскурсия по Курску с посещением мемориалов «Курская Дуга» и «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Также в этот день встретятся члены военно-патриотических клубов и молодежных объединений Курска и Санкт-Петербурга с ветеранами, а также участниками обороны Ленинграда и жителями блокадного города.
12 мая запланированы экскурсии по Северному фасу Курской дуги с посещением командного пункта Центрального фронта в м. Свободе, мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги» в пос. Поныри, мемориала «Тепловские высоты» и стелы «Ангел мира».
13 мая состоится экскурсия по Южному фасу Курской дуги. Участники посетят мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» (п. Яковлево), музей «Третье ратное поле России» и территорию военно-исторического музея «Прохоровское поле».
Курские известия: последние новости
Курские ветераны в День Победы могут бесплатно поздравить однополчан Завтра в Железнодорожном округе Курска частично перекроют движение Курские байкеры флешмобом поздравили стражей порядка с юбилеем службы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать288
Путин выдвинул кандидатуру премьера1162
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»80
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение