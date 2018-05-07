В Челябинске нашли «самый бесполезный пандус»

Активисты проекта «Челябинский урбанист» обнаружили «самый бесполезный пандус».

С такой припиской фотография конструкции появилась в сети: на снимке подъезд дома и пандус, который, действительно, построен буквально вровень с асфальтом. По данным активистов, курьезное фото они сделали в ЖК «Смолинский».

Кстати, абсурда в архитектурное решение застройщика добавляет еще и тот факт, что прямо над пандусом находится водосточная труба. Большинство людей восприняли все это с юмором, а некоторые нашли вполне разумное объяснение.

— Стоял там пандус, функционировал нормально до того, как кто-то не решил закатать там все асфальтом. Уровень покрытия дороги (асфальт) естественно поднялся до уровня крыльца, а пандус было лень демонтировать, или не заложено сметой. Вот и весь расклад! — пишут в комментариях к фото.

Напомним, проект «Челябинский урбанист» начался с того, что житель города Лев Владов, устав каждый день созерцать унылые и обшарпанные трансформаторные ящики на улице, решил расписать их яркими красками. Эту идею он уже предложил челябинским властям. Урбанист призывает челябинцев присоединиться к облагораживанию облика города и поделиться своими эскизами и идеями. Проект нашел живой отклик среди горожан, и вскоре «урбанисты» стали заниматься не только вопросами неказистых трансформаторных будок, но и удобством городской среды в целом.