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В Челябинске нашли «самый бесполезный пандус»
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В Челябинске нашли «самый бесполезный пандус» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Активисты проекта «Челябинский урбанист» обнаружили «самый бесполезный пандус».
С такой припиской фотография конструкции появилась в сети: на снимке подъезд дома и пандус, который, действительно, построен буквально вровень с асфальтом. По данным активистов, курьезное фото они сделали в ЖК «Смолинский».
Кстати, абсурда в архитектурное решение застройщика добавляет еще и тот факт, что прямо над пандусом находится водосточная труба. Большинство людей восприняли все это с юмором, а некоторые нашли вполне разумное объяснение.
— Стоял там пандус, функционировал нормально до того, как кто-то не решил закатать там все асфальтом. Уровень покрытия дороги (асфальт) естественно поднялся до уровня крыльца, а пандус было лень демонтировать, или не заложено сметой. Вот и весь расклад! — пишут в комментариях к фото.
Напомним, проект «Челябинский урбанист» начался с того, что житель города Лев Владов, устав каждый день созерцать унылые и обшарпанные трансформаторные ящики на улице, решил расписать их яркими красками. Эту идею он уже предложил челябинским властям. Урбанист призывает челябинцев присоединиться к облагораживанию облика города и поделиться своими эскизами и идеями. Проект нашел живой отклик среди горожан, и вскоре «урбанисты» стали заниматься не только вопросами неказистых трансформаторных будок, но и удобством городской среды в целом.
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