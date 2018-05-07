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Стела на Солнечной аллее получила новый облик
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Стела на Солнечной аллее получила новый облик 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В преддверии празднования Дня Победы и в год 60-летия Зеленограда объемно-декоративная конструкция на перекрестке Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда была отремонтирована.
Помимо ремонта облицовочной части, на стеле была обновлена и внутренняя. Форма конструкции была сохранена и восстановлена. А вместо прежней состарившейся облицовки появилась новая, современная. Внешне стела выполнена в традиционных зеленоградских цветах: красном, зеленом, желтом и белом. Конструкцию украшают герб округа, крупный плакат, посвященный 60-летию Зеленограда, и общетематический баннер.
В результате реконструкции стела получила светодиодную подсветку, благодаря чему заиграла новыми красками в темное время суток.
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