Стела на Солнечной аллее получила новый облик

В преддверии празднования Дня Победы и в год 60-летия Зеленограда объемно-декоративная конструкция на перекрестке Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда была отремонтирована.

Помимо ремонта облицовочной части, на стеле была обновлена и внутренняя. Форма конструкции была сохранена и восстановлена. А вместо прежней состарившейся облицовки появилась новая, современная. Внешне стела выполнена в традиционных зеленоградских цветах: красном, зеленом, желтом и белом. Конструкцию украшают герб округа, крупный плакат, посвященный 60-летию Зеленограда, и общетематический баннер.

В результате реконструкции стела получила светодиодную подсветку, благодаря чему заиграла новыми красками в темное время суток.