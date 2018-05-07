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Перовский парк приглашает новогиреевцев отметить День Победы
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Перовский парк приглашает новогиреевцев отметить День Победы 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в Перовском парке. Праздник называется «Труженики Победы»
В День Победы жителей района Новогиреево и других районов ВОА приглашает на праздник Перовский парк. Праздничное мероприятие откроется в 13.00 выступлением показательного оркестра МЧС России. Гостям парка в этот день предложат танцевальные и творческие мастер-классы, необычную зону для фотографирования, показ кинофильма «Женя, Женечка и „Катюша“ с участием гениального Олега Даля и замечательной Евгенией Симоновой (фильм начнется в 20.30), выступления танцевального коллектива.
В парке будет работать военно-полевая кухня, где будут раздавать гречку с тушенкой, и весь день в парке будет играть духовой оркестр. Завершится празднование Дня Победы в 22.00, когда в парке прогремит праздничный салют. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
Фото с сайта Перовского ПКиО
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