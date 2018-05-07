Сформирована деловая повестка Недели Российского Ритейла

Деловая повестка включает более 80 масштабных мероприятий. Чтобы сориентировать участников в трехдневной деловой программе, представляем ключевые конференции и экспертные дискуссии будущего форума.

6 июня пройдут: экспертно-аналитическая сессия «Самые быстрорастущие и эффективные торговые сети России »; пленарное заседание «Цифровая трансформация ритейла» с участием руководителей Минпромторга России, а также других федеральных ведомств; экспертная дискуссия «Государственные инфраструктурные проекты: прослеживаемость продукции (ЕГАИС, МЕРКУРИЙ, онлайн-фискализация, маркировка)»; форум «Вино в современной розничной торговле» (соберет топ-менеджмент розничных сетей, руководителей компаний-производителей и поставщиков вина, представителей профильных ведомств); конференция «Управление персоналом»; а также конференции РБК , в т.ч. «Главные тренды рынка FMCG», «Fashion-ритейл» и другие.

7 июня пройдут: стратегическая сессия «Регионы: ритейл vs производители»; экспертные дискуссии в режиме full day — Retail Best Practice, «ИТ в современном розничном бизнесе», а также секции «Безопасность и кибербезопасность в ритейле» и «Франчайзинг в ритейле»; «Сессия коммерческих директоров»; конкурс и премия RUSSIAN RETAIL WEEK AWARDS и др.

8 июня: экспертные дискуссии «Маркетинг в ритейле. Как привлечь и удержать покупателя» и «Светотехнические решения и визуальный мерчандайзинг», панельная дискуссия «Supply Chain в ритейле»; конференция «Новые тенденции e-commerce в ритейле»; дискуссии «Мобильные технологии в ритейле» и «Технологии цифровой коммуникации»; деловая игра «Жесткие переговоры о контракте», персональный рейтинг TOP RETAIL MANAGERS и др.

Впервые в рамках Недели Российского Ритейла пройдет Всероссийский конкурс «Торговля России 2018», организованный Минпромторгом России, который представит на суд авторитетного жюри лучший опыт многоформатной российской торговли.

Параллельно с конференционной программой во время работы форума пройдет выставка RETAIL WEEK EXPO, на которой участники НРР-2018 смогут познакомить с современные ритейл-технологиями, новинками торгового оборудование и ИТ-решений для ритейла, представленными экспонентами.

Приглашаем к участию ритейлеров, производителей и поставщиков, экспертов и представителей СМИ.

Подробнее о деловой программе — по ссылке

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