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Сформирована деловая повестка Недели Российского Ритейла
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Сформирована деловая повестка Недели Российского Ритейла 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Москва, 7 мая 2018 г. Продолжается регистрация на крупнейший отраслевой форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла», организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР), который пройдет 6-10 июня 2018 года в Москве, в Центре Международной Торговли (Краснопресненская наб., 12, под.4).
Деловая повестка включает более 80 масштабных мероприятий. Чтобы сориентировать участников в трехдневной деловой программе, представляем ключевые конференции и экспертные дискуссии будущего форума.
6 июня пройдут: экспертно-аналитическая сессия «Самые быстрорастущие и эффективные торговые сети России»; пленарное заседание «Цифровая трансформация ритейла» с участием руководителей Минпромторга России, а также других федеральных ведомств; экспертная дискуссия «Государственные инфраструктурные проекты: прослеживаемость продукции (ЕГАИС, МЕРКУРИЙ, онлайн-фискализация, маркировка)»; форум «Вино в современной розничной торговле» (соберет топ-менеджмент розничных сетей, руководителей компаний-производителей и поставщиков вина, представителей профильных ведомств); конференция «Управление персоналом»; а также конференции РБК, в т.ч. «Главные тренды рынка FMCG», «Fashion-ритейл» и другие.
7 июня пройдут: стратегическая сессия «Регионы: ритейл vs производители»; экспертные дискуссии в режиме full day — Retail Best Practice, «ИТ в современном розничном бизнесе», а также секции «Безопасность и кибербезопасность в ритейле» и «Франчайзинг в ритейле»; «Сессия коммерческих директоров»; конкурс и премия RUSSIAN RETAIL WEEK AWARDS и др.
8 июня: экспертные дискуссии «Маркетинг в ритейле. Как привлечь и удержать покупателя» и «Светотехнические решения и визуальный мерчандайзинг», панельная дискуссия «Supply Chain в ритейле»; конференция «Новые тенденции e-commerce в ритейле»; дискуссии «Мобильные технологии в ритейле» и «Технологии цифровой коммуникации»; деловая игра «Жесткие переговоры о контракте», персональный рейтинг TOP RETAIL MANAGERS и др.
Впервые в рамках Недели Российского Ритейла пройдет Всероссийский конкурс «Торговля России 2018», организованный Минпромторгом России, который представит на суд авторитетного жюри лучший опыт многоформатной российской торговли.
Параллельно с конференционной программой во время работы форума пройдет выставка RETAIL WEEK EXPO, на которой участники НРР-2018 смогут познакомить с современные ритейл-технологиями, новинками торгового оборудование и ИТ-решений для ритейла, представленными экспонентами.
Приглашаем к участию ритейлеров, производителей и поставщиков, экспертов и представителей СМИ.
Подробнее о деловой программе — по ссылке
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в Facebook: https://www.facebook.com/rusretailweek
в Twitter: https://twitter.com/rusretailweek
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