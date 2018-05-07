Газонокосилки и бассейны: «Яндекс. Директ» изучил сезонный спрос

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В весенне-летний сезон традиционно пользуется популярностью всё, что помогает организовать досуг: от дачного инвентаря и туристических путёвок до велосипедов и походных принадлежностей. Рунет не исключение: интерес к некоторым категориям год от года изменяется похожим образом. Аналитики «Яндекс. Директа» изучили данные за 2015−2017 годы и выяснили, какие категории пользовались повышенным спросом с мая по июль. Можно предположить, что в ближайшие три месяца эти товары и услуги снова будут особенно востребованы.

Об изменениях спроса свидетельствуют клики по рекламным объявлениям, размещенным с помощью сервиса «Яндекс. Директ». У каждого месяца наблюдаются свои особенности. Например, в мае люди задумываются об отдыхе детей, а на июль приходится пик интереса к туристическим путёвкам и разноформатным путешествиям для себя. При общем росте спроса на школьную форму в июле более востребованы оптовые предложения, а в августе-розничные.

Май — время ударного труда на даче и планирования летнего отдыха. Люди подыскивают летние развлечения для себя и для детей: интересуются велосипедами и скейтбордами, присматривают солнечные очки и путевки в детский лагерь.

При этом большая часть топа состоит из товаров, необходимых для ухода за садом и домом: от инвентаря и мебели до ограждений и систем водоснабжения. Продолжаются сельскохозяйственные работы: пользуются спросом удобрения и средства борьбы с вредителями.

В июне становится жарче, повышается спрос на кондиционеры и мороженое. Растёт интерес к бассейнам, пляжной одежде, солнцезащитным кремам, а также к водным походам и прогулкам. Тем временем хозяева туристических бизнесов закупают мебель, а студенты готовятся к защите дипломов — резко возрастает спрос на услуги переплёта. Школьники выбирают, куда пойти учиться дальше, и присматривают колледжи. Дачники решают, что дальше откладывать борьбу с травой уже нельзя, и покупают газонокосилки.

Многие категории, интерес к которым заметно увеличивается в июле, связаны с отпуском и путешествиями. Людей интересуют туры, круизы, холодильники для автомобилей и походные принадлежности. Растёт спрос на школьную форму, причём в июле более востребованы оптовые предложения, а в августе — розничные. Выпускники школ продолжают раздумывать, где продолжить учёбу, — теперь возрастает популярность высших учебных заведений. Популярны материалы для кровельных работ — черепица, рубероид и так далее.