Большинство жителей Германии выступают за диалог с Россией

Немецкие предприниматели также отмечают необходимость отмены санкций.

Вице-президент Социал-демократической партии Германии Мануэла Швезиг заявила, что большинство жителей страны выступают за диалог с Россией

По словам немецкого политика, обеим странам следует «двигаться навстречу друг другу».

— Я считаю, что это в интересах Германии и России, прийти к ослаблению взаимных санкций, — подчеркнула она.