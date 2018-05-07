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Большинство жителей Германии выступают за диалог с Россией
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Большинство жителей Германии выступают за диалог с Россией 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Немецкие предприниматели также отмечают необходимость отмены санкций.
Вице-президент Социал-демократической партии Германии Мануэла Швезиг заявила, что большинство жителей страны выступают за диалог с Россией.
По словам немецкого политика, обеим странам следует «двигаться навстречу друг другу».
— Я считаю, что это в интересах Германии и России, прийти к ослаблению взаимных санкций, — подчеркнула она.
По словам Швезиг, за четыре года стало понятно, что ограничительные меры не достигли своей цели, передает "Парламентская газета".
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