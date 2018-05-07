Как в Windows 10 удалить неудачное задание печати

В первую очередь необходимо удалить из очереди на печать невыполненное задание. Для этого откройте «Параметры» и в поле «Устройства» слева выберите «Принтеры и сканеры».

Справа отобразится список доступных принтеров. Выберите принтер, на который отправляли документ на печать, и нажмите «Открыть очередь». В открывшемся окне вы увидите неудавшееся задание печати. Выделите его, нажмите и подтвердите нажатием кнопки «Да», чтобы удалить неудавшуюся отправку на печать. Это может занять несколько секунд. Но сам процесс удаления тоже может оказаться неудачным. В таком случае нажмите +, чтобы вызвать окно «Выполнить», введите «net stop spooler» без кавычек, чтобы полностью остановить службу печати Windows.

Затем введите команду «%windir%\System32\Spool\PRINTERS», чтобы открыть в проводнике соответствующую папку. Удалите все файлы из этой папки. Снова наберите + и введите «net start spooler», чтобы запустить службу печати. Обратите внимание, что эта процедура отменяет все последующие задания печати.

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