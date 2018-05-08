С 14 мая в домах Краснодара начнут отключать на две недели горячую воду

Горячая вода с 14 мая исчезнет в 500 многоэтажках краевого центра на две недели.

В связи с остановкой на ремонт Краснодарской ТЭЦ самый крупный поставщик теплоносителя — АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» — уведомил управляющую компанию ГУК-Краснодар о том, что прекратит подачу горячей воды. В эти дни тепловики ремонтируют сети, котельные и прочие объекты, а обслуживающие организации коммунальщики будут стараться проводить промывку и опрессовку труб непосредственно в домах.

Эти работы необходимы для комфорта жителей зимой, говорят специалисты, и просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.