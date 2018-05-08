Ещё
С 14 мая в домах Краснодара начнут отключать на две недели горячую воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 14 мая в домах Краснодара начнут отключать на две недели горячую воду 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Горячая вода с 14 мая исчезнет в 500 многоэтажках краевого центра на две недели.
В связи с остановкой на ремонт Краснодарской ТЭЦ самый крупный поставщик теплоносителя — АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» — уведомил управляющую компанию ГУК-Краснодар о том, что прекратит подачу горячей воды. В эти дни тепловики ремонтируют сети, котельные и прочие объекты, а обслуживающие организации коммунальщики будут стараться проводить промывку и опрессовку труб непосредственно в домах.
Эти работы необходимы для комфорта жителей зимой, говорят специалисты, и просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
График отключений на май по улицам Краснодара здесь.
АиФ — Юг: последние новости
Участники Великой Отечественной войны получат к 9 мая 10 тысяч рублей Кубань и Крым символически соединит тепловой аэростат «Россия» Вместо аптек в Краснодаре появятся новые филиалы поликлиник
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»242
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко405
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото112
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина462
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится432
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение