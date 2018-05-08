Не надо медалей — сделайте дорогу. Какой поддержки ждут тамбовские ветераны

Если посчитать, сколько лет сегодня участникам войны, то даже тем, кто ушёл на фронт совсем «зелёными», уже за 90. К сожалению, фронтовиков становится всё меньше — если в 2016 году их в России было 2,13 миллиона человек, то к сегодняшнему дню их осталось около 1,7 миллиона. В Тамбовской области живы 1142 участников войны.

«Квартирный вопрос»

По словам и.о. первого заместителя начальника управления социальной защиты и семейной политики области Марины Маковой, для всех ветеранов предусмотрена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, они не платят взносы на капремонт, пользуются бесплатным проездом. Также за счёт областного бюджета они могут получить 50 тысяч на ремонт жилья — эту меру ввели совсем недавно.

«В этом году мы полностью закроем «квартирный вопрос», — добавляет она. — Сертификаты на приобретение жилья получил 51 ветеран. На эти цели выделено 57 миллионов рублей из федеральных средств. Таким образом, к 9 мая все инвалиды и участники войны Тамбовской области улучшат жилищные условия. В очереди на будущий год остаются 67 человек, — вдовы участников войны, которые также получают помощь».

В течение мая в третий раз пройдёт акция «Мы рядом!» В 2016 году силами социальных служб различные виды помощи получили 1710 участников Великой Отечественной войны, в 2017 — 1396 человек.

«В этом году социальные работники помимо ветеранов посетят на дому тружеников тыла и людей, чьё детство пришлось на годы войны, — добавляет Марина Макова. — Мы дойдём до каждого ветерана, проверим сегодняшние условия жизни: состояние здоровья, жилья, необходимость посторонней помощи в уходе и передвижении, потребность в уборке дома, ремонте жилья. В акции примут участие дети, которые прочтут стихи, послушают рассказы фронтовиков».

Также в планах акции проведение «социальных» туров по местам воинской славы области, уборка кладбищ и памятников, встречи «На перекрестке поколений», фотовыставка и шахматно-шашечные турниры. Финалом акции станут фестивали самодеятельного творчества пожилых людей «Сиреневый май» и «Мы молоды душой».

Вместо медали — дорогу

Какой подарок для ветеранов на 9 Мая лучший? Этот вопрос мы адресовали участнице войны Клавдии Васильевой.

«Конечно, дорога. Не нужны новые грамоты и юбилейные медали. Когда бываю на торжественных приёмах руководства области, всегда говорю о нашем бездорожье. В ответ — слова благодарности и медаль. Я благодарю, но все самые дорогие сердцу медали я уже получила — на войне. Мои 35 медалей за боевые заслуги на фронте — самые дорогие. Большего не надо. Только дорога», — говорит она.

В рядах советской армии Клавдия Васильева была с первого и до последнего дня войны. Фельдшер, комсорг роты на Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах, защитница Ленинграда теперь просит заасфальтировать двести метров дороги. Тупик 2-го Авиационного проезда в Тамбове , где живет ветеран, отсыпали щебнем годами — вскладчину с соседями. Клавдия Васильева, несмотря на возраст, активна, много ходит пешком:

«Мой враг номер один сейчас — ямы и канавы, каждый камень — препятствие, — признаётся она. — Год назад споткнулась, получила перелом руки, ушиб спины. Месяц была обездвижена, а как только поправилась, сразу пошла в ветеранскую организацию — искать содействия, добывать асфальт. Частично удалось, моя маленькая победа — асфальтовой крошкой засыпали ямы».

Просьбу Клавдии Васильевой о дороге мы передали в администрацию города. В дирекции городских дорог ответили, что этот вопрос постараются решить в этом году.