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Для кандидатов на госслужбу ввели тесты на знание русского языка
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Для кандидатов на госслужбу ввели тесты на знание русского языка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Документ детально прописывает, как экзаменовать претендентов на госслужбу. При этом к отбору лучших из лучших подключатся представители гражданского общества и профессиональной общественности.
Как сказано в постановлении, не менее четверти членов конкурсных комиссий ведомств должны быть независимыми экспертами, в том числе представителями общественных советов.
Конкурсные задания могут различаться по степени сложности, все зависит от того, насколько высокий пост ждет победителя. Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов. Первая его часть формируется по единым унифицированным заданиям.
Для каждого уровня должностей (низовых, средних, высоких) планируется разработать свои вопросники. Естественно, чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем больший объем знаний и умений требуется для прохождения тестов. Это прямо прописано в методике. В ходе первой части теста проверят в том числе уровень владения русским языком, знания основ Конституции России, законодательства о государственной службе, о противодействии коррупции и т.п.
Вторая часть теста привязана непосредственно к специфике того ведомства, куда устраивается человек. Знает ли кандидат на что идет? В смысле — разбирается ли в тех вещах, которыми придется заниматься на госслужбе.
"На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа, — говорится в документе. — Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования. Подведение результатов основывается на количестве правильных ответов. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов".
Пройти тест и победить на конкурсе — это разные вещи. Выполненные задания могут стать только пропуском в следующий тур. Если кандидатов на вакансию будет несколько, то надо все делать не просто хорошо, а лучше всех.
Чтобы оценить логичность мышления кандидата, ему предложат написать реферат
Еще кандидатам предложат пройти анкетирование, то есть составить своего рода портфолио со своими прошлыми достижениями, регалиями и прочее. В анкете можно будет рассказать о своих увлечениях, к ней же не возбраняется приложить рекомендации, если такие есть.
Следующий этап — реферат на заданную тему. 7-10 страниц, шрифт — Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал. Для объективности проверять будут в анонимном режиме, то есть не зная, кто именно написал. Жюри должно оценить аналитические способности, логичность мышления, обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме. Если написано хорошо и по делу, считай, человек уже одной ногой на госслужбе.
Также в обязательном порядке предусмотрены индивидуальные собеседования с кандидатами. А в некоторых случаях могут проводиться и групповые дискуссии.
"Главная цель любого конкурса на вакантную должность — отобрать действительно достойных кандидатов, — говорит руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров. — Утвержденная методика позволит обеспечить прозрачность процедур при проведении испытаний и объективность оценки. Важно, что у любого человека будет шанс проверить себя: предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Доступ претендентам для его прохождения предоставляется безвозмездно. В целом новая методика позволяет решать сразу две стратегические задачи. Во-первых, повысить профессиональный уровень государственных служащих. Во-вторых, стать профилактикой кумовства и коррупционных нарушений при заполнении вакансий на госслужбе".
Конечно, у некоторых людей есть предубеждение, мол, на подобных конкурсах побеждают только свои. Однако здравомыслящие руководители предпочитают брать профессионалов со стороны, чем дилетантов по знакомству.
Косвенно документ рисует и портрет идеального чиновника. Это человек со стратегическим мышлением, умеющий работать в команде, обладающий гибким умом и готовностью к изменениям — то есть не закосневший в чем-то. Именно эти качества планируется выявлять в ходе конкурсов. Для тех же, кто претендует на руководящие посты, в плюс пойдут лидерские качества и умение принимать управленческие решения.
По итогам всех испытаний комиссия вычислит средний бал, составит рейтинг кандидатов и выберет победителя конкурса открытым голосованием. Сильных претендентов, не победивших в этот раз, могут включить в кадровый резерв. Так что проигравших среди тех, кто хорошо прошел испытания, не будет.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»
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