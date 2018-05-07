Парусное судно «Паллада» вернётся во Владивосток 11 мая

Завершается 140-й рейс парусника.

11 мая учебное парусное судно «Паллада» возвращается во владивостокский морской порт «Первомайский», в море фрегат пробыл полтора месяца. За это время он посетил два иностранных порта: Пусан Южная Корея ) и Нагасаки Япония ).

«Большая часть ребят пошла в рейс в первый раз. Они вышли в море, почувствовали себя на палубе, попробовали подняться на мачты, поучаствовали в парусных авралах, приборках, судовых работах — пожили обыденной судовой жизнью. В рейсе у них были каждый день вахты, подвахты, учёба, тренировки. Сейчас они вернутся совсем другими людьми», — отмечает врио ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко.

До того, как судно пришвартовалось в порту Пусана в Корейском проливе (Цусима) курсанты и экипажный состав «Паллады» почтили память погибших моряков. Проходя место гибели 2-ой русской Тихоокеанской эскадры во время русско-японской войны (1904-1905 гг.), была проведена торжественная церемония со спуском венка на воду.

За время стоянки «Паллады» в южнокорейском порту курсанты посетили достопримечательности города, познакомились и пообщались с местными жителями. Также во время стоянки на борту судна побывали семьи сотрудников, работающих при Генеральном консульстве РФ в Корее.

В Японии курсанты и экипаж фрегата присоединились к числу участников парусного фестиваля «Нагасаки-2018». Помимо российского судна на нём были также представлены и японские: «Миррейя», «Конко Мару».

На причале «Палладу» встречали несколько тысяч жителей и гостей города Нагасаки. Перед швартовкой судна курсанты продемонстрировали синхронный спуск с мачт и, построившись вдоль борта, поприветствовали встречающих. Позже на причале состоялся совместный концерт японского государственного струнного оркестра «Мандолина» и курсантского состава. Участники исполнили для зрителей русские и японские песни, а также несколько танцев.

Пока «Паллада» была в порту Нагасаки, на её борту побывало свыше двух тысяч человек.

23 апреля экипаж и курсанты приняли участие в церемонии закрытия фестиваля, а после этого фрегат взял курс на порт Владивостока

Плавательную практику прошли 114 курсантов из Дальрыбвтуза, Керченского государственного морского технологического университета, Камчатского государственного технического университет, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, передает пресс-служба Дальрыбвтуза.